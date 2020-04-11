Perihan Abla dizisi nedir? Perihan Abla dizi konusu nedir? Perihan Abla dizi oyuncuları kimdir? Perihan Abla hangi kanalda? TRT Nostalji Kuşağı! Gönüllerde taht kuran efsane dizi Perihan Abla tekrardan izleyici ile buluşuyor. Yeniden yayınlanan dizi evde karantinada olanlar tarafından büyük bir sevinç ve mutlulukla karşılandı.

Efsane dizisi Perihan Abla tüm sıcaklığı ile ekranlara geri döndü. TRT 1'de yeniden ekranlara gelen eski dizi koronavirüs günlerinde evde karantinada olanlara büyük bir keyif yaşatıyor. Neşe, heyecan ve samimiyet dolu dizi Perihan Abla'nın tekrar yayınlanması ile sosyal medyada gündem oldu. Efsane dizi Perihan Abla ile ilgili merak edilenleri sizin için kaleme aldık.

PERİHAN ABLA HANGİ KANALDA?

Başta Perihan Abla dizi olmak üzere TRT 1'de artık her Cumartesi günü Nostalji Kuşağında sevilen diziler sizlerle olacak.

10:55 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

12:50 Nostalji Kuşağı "Gülşen Abi"

14:05 Yedi Numara

16:00 Yeditepe İstanbul

PERİHAN ABLA DİZİ KONUSU NEDİR?

1986 yılında TRT 1'de başladı. 1987 yılında Şevket Altuğ diziden ayrıldıktan sonra kanalı değiştirerek TRT 2'ye transfer olmuştur. Dizi 1988 yılında sona erdi. Türkiye'de dizi kültürünü başlatan 1988 yapımlı ve tüm seri boyunca TRT'de yayınlanmış Türk Televizyon tarihindeki öncü dizilerden birisidir. İki kardeşine bakmak zorunda olan Perihan Abla Perran Kutman ve onu deliler gibi seven Şakir'i Şevket Altuğ, ayrıca birçok tiyatro oyuncusunun konularına göre oynadığı aynı mahallede yaşayan farklı insanları anlatmaktadır. Dizi gösterildiği dönemde büyük ilgi görmüş ve Türk Televizyon tarihindeki yerini almıştır.

Şevket Altuğ, diziden ayrıldığında toplam 74 bölüm çekilmişti. Şevket Altuğ'un ayrılmasından sonra dizi TRT'nin diğer kanalına geçti. Kanal değişimi Şevket Altuğ'un ayrılışına bağlı değildir.

Perihan Abla

PERİHAN ABLA DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Perran Kutman Perihan Abla

Şevket Altuğ Şakir Uysal

Ercan Yazgan Şoför İsmet

Tuluğ Çizgen Meraklı Melahat

Cihat Tamer Patron Cihat

Songül Ülkü Sevil Çokbilir

Mehmet Gülerbaşlı

Uğurtan Sayıner

Işık Aras Leman

Erol Durak Küçük Surat Hakan

Sermin Karaali

Reyhan Ayyüzlü Kasap Cavit

İskender Bağcılar

Erdinç Dinçer Muhasebeci Rasim

Melike Altunbaran

Alpay İzer Kahveci Saffet

Sedat Kalkavan

Cenk Rofe

adnan orhan

Ertuğ Koruyan

Şafak Güçlü

Serkan Dönmez

Osman Alyanak Bakkal Osman

Latife Saruhan Meraklı Melahat'ın Annesi

Diler Saraç Şakir'in Annesi

Hüseyin Kaşif Şakir'in Babası

Ersun Kazançel

Erdinç Üstün Berber Raşit

Erdal Özyağcılar

Kenan Büke Fahri Dayı

Kenan Pars

Ülkü Ülker

Demir Nuyan Manav Hasan

Can Özbatur

Cemal Çolak

Ahmet Sezerel

Selçuk Yalçıntan

Leman Çıdamlı Mahalle Sakini Leman

Cenap Küçüksu

Nesrin Çetinel

Ahmet Gülhan

Bilge Zobu Mahalle Komiseri

Orhan Çağman Hidayet Amca

Avni Yalçın

Ayşegül Devrim

Seyyal Taner

Gül Erda

Selahattin Fırat

Müjgan Ağralı

Kader Demir

Savaş Yurttaş

Demet Akbağ (4. Bölüm de yarışmacı)