Perihan Abla dizisi nedir? Perihan Abla dizi konusu nedir? Perihan Abla dizi oyuncuları kimdir? Perihan Abla hangi kanalda? TRT Nostalji Kuşağı!
Gönüllerde taht kuran efsane dizi Perihan Abla tekrardan izleyici ile buluşuyor. Yeniden yayınlanan dizi evde karantinada olanlar tarafından büyük bir sevinç ve mutlulukla karşılandı.
Efsane dizisi Perihan Abla tüm sıcaklığı ile ekranlara geri döndü. TRT 1'de yeniden ekranlara gelen eski dizi koronavirüs günlerinde evde karantinada olanlara büyük bir keyif yaşatıyor. Neşe, heyecan ve samimiyet dolu dizi Perihan Abla'nın tekrar yayınlanması ile sosyal medyada gündem oldu. Efsane dizi Perihan Abla ile ilgili merak edilenleri sizin için kaleme aldık.
PERİHAN ABLA HANGİ KANALDA?
Başta Perihan Abla dizi olmak üzere TRT 1'de artık her Cumartesi günü Nostalji Kuşağında sevilen diziler sizlerle olacak.
10:55 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
12:50 Nostalji Kuşağı "Gülşen Abi"
14:05 Yedi Numara
16:00 Yeditepe İstanbul
PERİHAN ABLA DİZİ KONUSU NEDİR?
1986 yılında TRT 1'de başladı. 1987 yılında Şevket Altuğ diziden ayrıldıktan sonra kanalı değiştirerek TRT 2'ye transfer olmuştur. Dizi 1988 yılında sona erdi. Türkiye'de dizi kültürünü başlatan 1988 yapımlı ve tüm seri boyunca TRT'de yayınlanmış Türk Televizyon tarihindeki öncü dizilerden birisidir. İki kardeşine bakmak zorunda olan Perihan Abla Perran Kutman ve onu deliler gibi seven Şakir'i Şevket Altuğ, ayrıca birçok tiyatro oyuncusunun konularına göre oynadığı aynı mahallede yaşayan farklı insanları anlatmaktadır. Dizi gösterildiği dönemde büyük ilgi görmüş ve Türk Televizyon tarihindeki yerini almıştır.
Şevket Altuğ, diziden ayrıldığında toplam 74 bölüm çekilmişti. Şevket Altuğ'un ayrılmasından sonra dizi TRT'nin diğer kanalına geçti. Kanal değişimi Şevket Altuğ'un ayrılışına bağlı değildir.
PERİHAN ABLA DİZİ OYUNCULARI KİMLER?
Perran Kutman Perihan Abla
Şevket Altuğ Şakir Uysal
Ercan Yazgan Şoför İsmet
Tuluğ Çizgen Meraklı Melahat
Cihat Tamer Patron Cihat
Songül Ülkü Sevil Çokbilir
Mehmet Gülerbaşlı
Uğurtan Sayıner
Işık Aras Leman
Erol Durak Küçük Surat Hakan
Sermin Karaali
Reyhan Ayyüzlü Kasap Cavit
İskender Bağcılar
Erdinç Dinçer Muhasebeci Rasim
Melike Altunbaran
Alpay İzer Kahveci Saffet
Sedat Kalkavan
Cenk Rofe
adnan orhan
Ertuğ Koruyan
Şafak Güçlü
Serkan Dönmez
Osman Alyanak Bakkal Osman
Latife Saruhan Meraklı Melahat'ın Annesi
Diler Saraç Şakir'in Annesi
Hüseyin Kaşif Şakir'in Babası
Ersun Kazançel
Erdinç Üstün Berber Raşit
Erdal Özyağcılar
Kenan Büke Fahri Dayı
Kenan Pars
Ülkü Ülker
Demir Nuyan Manav Hasan
Can Özbatur
Cemal Çolak
Ahmet Sezerel
Selçuk Yalçıntan
Leman Çıdamlı Mahalle Sakini Leman
Cenap Küçüksu
Nesrin Çetinel
Ahmet Gülhan
Bilge Zobu Mahalle Komiseri
Orhan Çağman Hidayet Amca
Avni Yalçın
Ayşegül Devrim
Seyyal Taner
Gül Erda
Selahattin Fırat
Müjgan Ağralı
Kader Demir
Savaş Yurttaş
Demet Akbağ (4. Bölüm de yarışmacı)