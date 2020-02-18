: Perhiz nasıl yazılır TDK'ya göre perhiz mi, pehriz mi?

18.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:37

Perhiz kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Pehriz nasıl yazılır? Pehriz mi, perhiz mi? TDK'ya göre perhiz kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

PERHİZ NASIL YAZILIR? PERHİZ Mİ, PEHRİZ Mİ?

Perhiz: Yanlış

Perhiz: Doğru

TDK'YA GÖRE PERHİZ NE DEMEK?

perhiz

Farsça perhiz

1. isim Diyet:

"Doktorlar hastaları tedavi için perhiz verir, bıçak, ilaç kullanırlar." - Mehmet Kaplan

2. isim, din bilgisi Hristiyanların ve Yahudilerin belli günlerde et, yağ vb. yiyecekleri yemeden tuttukları oruç.

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