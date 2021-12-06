Performans ölçme ve değerlendirme uygulaması daire müdürlerine anlatıldı

İnegöl Belediyesi, Kaizen Felsefesini uygulamaya başlayalı henüz 1 yıl olmadan ciddi adımlar atarak önemli kazanımlar elde etti. Aynı zamanda ilklerin belediyesi olmaya da devam eden İnegöl Belediyesi Kaizen Yalın Belediyecilik uygulamasını hayata geçiren ilk ilçe belediyesi olurken, Kaizen felsefesi doğrultusunda İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin oluşturulması noktasında da bu nitelik ve derinlikte tüm Kamu Kurumları arasında bir ilk oldu. Yeni Nesil Belediyecilik anlayışını bir yönetim modeli olarak hayata geçirmek ve bu anlayışın tüm gerekliliklerini yerine getirmeyi temel hedef olarak belirleyen İnegöl Belediyesi'nde "Kaizen İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri" kapsamında "Performans Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi" oluşturuldu. Buna dair Meclise sunulan yönetmelik Kasım ayı Meclisinde kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Kaizen İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri kapsamında Performans Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi, bugün 10.00'da Kent Müzesi Konferans Salonunda düzenlenen lansman toplantısında tüm teknik teferruatları ile Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerine anlatıldı. 2021 yılının Performans Ölçme ve Değerlendirme uygulamasının startını veren toplantıya Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı.

Lansman toplantısının açılış konuşmasını Kaizen Proje Danışmanı Deniz Mehmet Gürsoy yaptı. Gürsoy, "Yalın Belediyecilik veya Kaizen Yönetimi dediğimiz şey 1980'lerden sonra bütün dünyada bir yönetim şekli olarak yaygınlaşmaya başladı. Türkiye'de de 90'lı yıllardan sonra popüler oldu. İnegöl Belediyesi Başkanımızın kararlı tutumu ve siz değerli yöneticilerin katkılarıyla belki de Türkiye'de hayata geçen ilk insan kaynakları bakımından bu kapsamdaki proje olacak" dedi.

ÇOK GÜZEL BAŞARILAR GETİRECEK

Ardından Belediye Başkanı Alper Taban kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Bu çalışmanın uzun soluklu bir çalışma olduğuna dikkat çeken Taban, "İnsan Kaynakları ve Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz uhdesinde sürdürülen kaizen; yalın çalışma, gelişimi merkeze koyan, yenilikçi bakmayı bizlere öğreten, israfı hayatımızdan çıkartan, verimli çalışmayı sağlayan, beraberinde gerçekten ne yaptığını, hedefini bilen bir çalışma metodolojisini önümüze getiriyor. Bu anlamda güzel sonuçlar alındığını da görüyoruz. Gerçekten güzel uygulanabildiğinde ben çok güzel başarılar getireceğine inanıyorum" dedi.

ÇALIŞANLARIN PERFORMANSI ÖLÇÜLECEK

"Her biriniz kendi özelinizde yeteneklersiniz, bir değersiniz" sözleriyle konuşmasını sürdüren Alper Taban, "Değersiz insan yoktur aslında ama bunu ortak hedeflere, ortak çabaya ve ne yaptığını bildiğimiz bir yöne doğru yöneltmemiz gerekiyor. Herkes bir iş yoğunluğundan bahsediyor ama ne kadar verimli çalışıyoruz. Yoğunluğun yanında faydalı çalışabiliyor muyuz? Kafamızı eğip çok iş yapmak değil, mesele arada bir bunun kontrolleri ve mukayesesini yapabilmek. Çalışma arkadaşlarımızın performanslarını ölçmeliyiz dedik. Bunu adaletle ve eşit kriterlerde yapabilmek için de verilere ihtiyacımız vardı ve bu planlamayı arkadaşlarımız yaptılar. Buna göre değerlendirip bu değerlendirme neticesinde bir veri oluşacak elimizde. Burada kişinin hem kendi yetkinliklerini ölçmüş olacağız hem de kurum hedefleri doğrultusundaki çalışmalarını ölçmüş olacağız" açıklamalarında bulundu.

Başkan Taban'ın konuşmasının ardından program İnsan Kaynakları Müdürü Osman Kalkan'ın süreçle ilgili sunumuyla devam etti.

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