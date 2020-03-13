Perakendecilerden ortak uyarı: "Haksız yere fiyat artışını kabul edemeyiz" Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, haksız yere fiyat artışının kabul edilemez olduğunu belirterek, halk sağlığını yakından ilgilendiren böyle bir ortamda suistimallere kesinlikle göz yumulmaması gerektiğini kaydetti.

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, haksız yere fiyat artışının kabul edilemez olduğunu belirterek, halk sağlığını yakından ilgilendiren böyle bir ortamda suistimallere kesinlikle göz yumulmaması gerektiğini kaydetti.



Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) tarafından haksız fiyat artışlarına ilişkin açıklama yapıldı. Modern gıda perakendesinin temsilcisi konumundaki GPD, yeni korona virüs (COVID19) vakası tespitinin ardından özellikle marketlerde yoğun tüketici ilgisi yaşandığını, önceden alınan önlemler neticesinde ihtiyaçların karşılanması açısından sıkıntı yaşanmadığını açıkladı.



Halk sağlığını yakından ilgilendiren ve global etkilerinin çok açık görüldüğü böyle bir ortamda suistimallere kesinlikle göz yumulmaması gerektiğini belirten GPD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, tüm kaynaklarını seferber eden Ticaret Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın sürdürdüğü kontrol ve denetimlere her türlü desteği verdiklerini söyledi. Açıklamada, "Haksız yere fiyat artışını kabul edemeyiz" denildi.



"Haksız fiyat artışlarını kabul edemeyiz"



Alınan operasyonel önlemlerle tüm marketlerin verimliliğini artırarak, fiyat artışı olmadan hizmet etmeyi hedeflediklerini belirten Aykaç, ihtiyaçların yoğunlaştığı bu dönemde fırsatçılık yapmaya yönelenlerin gerekli mercilerce tespit edilmesi gerektiğini vurguladı. Aykaç sözlerini şöyle sürdürdü:



"Modern perakendeciler olarak yoğun rekabet koşullarında çalışan, bu koşullar altında tüketici ihtiyaçlarını en uygun şartlarda karşılayan işletmeleriz. İçinde bulunduğumuz dönemde bazı ürün gruplarında maalesef haksız yere fiyat artırma talepleriyle karşı karşıya geliyoruz, bunu kabul edemeyiz. Perakendeciler ve üreticiler bu süreçte omuz omuza yol alırken amacımız; tüm halkımızın ihtiyaçlarını sorunsuz ve haksız fiyat artışı olmadan karşılayabilmektir."



"Ticaret Bakanlığımızla yakın temasta olacağız"



Global ekonomideki dalgalanmalarla ve hammadde sıkıntılarıyla ilişkili olarak, özellikle ithalata bağlı ürünlerdeki fiyat artışı taleplerinin ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Aykaç, tamamen yurtiçi kaynaklarla üretimi yapılan ürünlerde fiyat artışı taleplerine karşı hızlıca önlem alınması gerektiğini, bu doğrultuda özellikle Ticaret Bakanlığı ile yakın temasta bulunacaklarını ifade etti.



Temel ihtiyaç maddelerinin yanı sıra, ilk etapta yoğun ilgi gösterilen ve talebin artacağının öngörüldüğü kolonya, çamaşır suyu, sıvı sabun gibi ürünlerde de fiyatlarda artış talebinin geldiğini belirten Aykaç, "Alkol hammaddesinde sıkıntı yaşanabilir. Devletimizin akaryakıt formülasyonunda yaptığı değişiklikle bir miktar rahatlama sağlanabilir, ancak uzun dönemde daha etkin kontrollerle tüketicimizin zor duruma düşmesinin önüne geçilmelidir" dedi.



Maske temininde de yüksek fiyatlar yüzünden sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Aykaç, "Bakanlarımızın açıklaması doğrultusunda üreticilerimizi sağduyuya çağırıyoruz. Öncelik halk sağlığımızın korunması olmalı, ihtiyaçların karşılanmasından sonra diğer satış kanallarına ağırlık verilmelidir" şeklinde konuştu.



"Çalışanlarımızın sağlığı bizler için çok önemli"



Aykaç son olarak, tüketici ihtiyaçlarının karşılanması kadar sektör çalışanlarının da sağlığının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, gerek fiziksel koşullar gerekse hijyen açısından tüm çalışma koşullarının uygun hale getirildiğini belirtti.



Çalışan sağlığının korunması için konusunda uzman kurum ve kuruluşlarla sürekli görüş alışverişinde bulunduğunu belirten Aykaç, baştan beri çalışmalarını takdir ederek görüşlerine büyük önem verdikleri Bilim Kurulu'ndan da bu çerçevede görüş talep ettiklerini ifade etti. Yurt genelinde 425 binden fazla kişiye iş olanağı sağlayan bir sektör olduklarını vurgulayan Aykaç, operasyonların yürütülmesini sekteye uğratmayacak şekilde çalışan haklarının korunacağını da sözlerine ekledi.



Aykaç, yeterli stokların olduğunu, vatandaşların panik olmadan gerçek ihtiyaçlarını temin etmelerini, tedarik zincirini olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınmalarının önemini vurguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA