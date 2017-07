Perakende Ev Eşyaları Şirketinden Alacağı Olanlar Adliyede Suç Duyurusunda Bulundu.

Ev eşyaları perakende zincirinden alacakları olduğu iddiasıyla İstanbul Adalet Sarayı'na gelen bir grup, savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Ev ve mutfak eşyaları üzerine satış yapan ünlü perakende firması ile çalışan imalatçı, tedarikçi, bayi ve işçilerden oluşan bir grup, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulundu. Beraberinde 16 şirketin yaklaşık 706 Milyon TL piyasayı dolandırdığı iddia edilirken, İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması düzenledi.



"Bu dava hak aramanın emsali olacak"



İşçiler adına suç duyurusunda bulunan Avukat Elif Görgülü yaptığı açıklamada, "Bu günlerde bekası için her cephede mücadele veren ülkemizin konuşulmayan sorunudur bu. Çok açık ve net söylemeliyiz ki burada ekonomik ve ulusal bir sorun var. Eğer siz 800 kişiyi ve ailelerini mağdur ediyorsanız onlarca tedarikçinizi hukuka aykırı davranışlarınızla açmazlara sürüklüyorsanız hepsinin ödemeler zincirini kırıyor ve zor duruma düşürüyorsanız bu artık topluma mal olmuş bir sorundur. Bu davaya sadece özel bir olay diye bakmamalıyız. Bu dava hak aramanın emsali olacak" ifadelerini kullandı.



"700 milyon TL'nin üzerinde bir bataktan bahsediliyor"



Tedarikçilerin bir bölümünü temsilen suç duyurusunda bulunan Avukat Onur Kıranşah ise "Bizim şikayetimizin temeli çeklerde yapılan dolandırıcılık ve belgede sahtecilik üzerine kurulu. Çeklerin üzerine imza atan kişiler çeklerin ödeme tarihleri geldiğinde şirketleri başkalarına devrettiği ortaya çıktığında bu imzalar bizim değil diyip kenara çekildiler. Toplamda bugün piyasada bizim öngördüğümüz 700 milyon TL'nin üzerinde bir bataktan bahsediliyor. Meslektaşımın bahsettiği 800 işçinin alacağı bunun içinde yok" dedi.



"Gerekirse Cumhurbaşkanımıza şikayette bulunacağız"



Tedarikçilerden Songül Baş, "Ortalama 250 adet tedarikçimiz mağdur. Sanayici imalatçı, ithalatçı, üretim yapan, mal getiren, alışveriş yapan 250 tane tedarikçimiz mağdur. Buna ek olarak 100-120 adet bayimiz, yani franchise mağazamız mağdur. Bununla birlikte 800 adet personel, ortalama 17 adet banka şubesi mağdur. 25 yada 26 tane AVM kiralardan dolayı mağdur. Bugün adaleti Çağlayan'da adliye sarayında arayacağız. Yarın gerekirse Cumhurbaşkanımıza ricada bulunacağız. Şikayette bulunacağız. Derdimizi anlatacağız" dedi.



"Alacaklarımızdan sonra can güvenliği sorunuyla da karşı karşıya geldik"



Bir diğer tedarikçi firmanın Genel Müdürü Mürsel Kaya ise "Hep karşımıza çıkan insanlar 10 milyon alacağına karşılık sana 20 milyonluk daire vereceğiz ama 10 milyon lirasını senet vereceksin. Onu ödeyeceksin. Araştırdığımız da karşımızdaki şahısların adli suçları, sabıka suçları olan insanlar olduğu için senetlerimizi vermekten imtina ettik. Korktuk. Alacaklarımızdan sonra can güvenliği sorunuyla da karşı karşıya geldik. Bir çok toplantıya da maalesef sesimizi çıkartamadık ama ben burada söylüyorum. Silahlı adamlarla tolantıya geldiler. Maalesef. Daha nesini bunun dolandırıcılık olup olmadığını anlayacağız ki" ifadelerini kullandı.



"Çoğu arkadaşın belki de buraya gelecek parası bile olmadı"



Şirketin eski çalışanlarından Ertan Eyüpoğlu, "800 kişi kadar çalışan mağdur. Bunları tabi çarpı 2 olarak düşünürseniz ailesiyle birlikte 1600 kişi kadar bir mağduriyet var.İnsanlar 3 ay, 3 buçuk ay bizlerde aynı şekilde maaş almadan çalıştık. Hep oyalama taktikleriyle insanların çoğunun yılları kaldı. İnsanlarda inanılmaz derecede bir mağduriyet var. Çoğu arkadaş buraya katılmak istedi ama çoğunun belki de buraya gelecek parası bile olmadı" dedi. - İSTANBUL