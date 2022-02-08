Pera Palas nerede? Pera Palas tarihi nedir, ne zaman açıldı, kaç yıllık? Pera Palas Otel hangi ilde ve ilçede bulunur? Pera Palas tarihçesi!

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde geçen Pera Palas oteli nerede bulunuyor, hangi ilimizde bulunuyor merak edildi. Peki, Pera Palas nerede? Pera Palas tarihi nedir, ne zaman açıldı? Pera Palas Otel hangi ilde ve ilçede bulunur? Pera Palas tarihi nedir? Pera Palas ne demek? Pera Palas kaç yıllıktır? Pera Palas ne zaman açıldı?

PERA PALAS NEREDE?

Pera Palace Hotel; İstanbul, Beyoğlu, Tepebaşı'nda, Meşrutiyet Caddesi üzerinde yer alan müze otel.

PERA PALAS TARİHÇESİ

Pera Palace Hotel'in hikâyesi, 19. yüzyılın sonlarında başladı. Orient Express, 1888 yılında Paris-İstanbul seferlerine başladığında, İstanbul'da Orient Express yolcularının alışkın oldukları yüksek standartları sunabilecek bir otel yoktu. Bu boşluğu, kısa süre sonra kuruluş çalışmalarına 1892 yılında başlanan, 1895'te ise açılış balosu yapılan Pera Palace Hotel doldurdu. Otel, Haliç'in muhteşem manzarasına hakim, kültürel faaliyetleri ve sosyal aktiviteleri nedeniyle 'küçük Avrupa' olarak bilinen Pera'nın Tepebaşı bölgesindeydi.

Orient Express'in o dönemki sahibi olan La Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens, 1896 yılında kendi işletme şirketini kurarak Levanten mimar Alexandre Vallaury'nin tasarladığı Pera Palace Hotel'in yarı mülkiyetini aldı. Otel, Birinci Dünya Savaşı'na kadar son derece parlak bir dönem geçirdi.

Pera Palace Hotel, İstanbul'un en ihtişamlı yapılarından biri olarak açıldığında, birçok ilkleri barındırıyordu; İstanbul'da Osmanlı sarayları dışında elektriğin verildiği, ilk elektrikli asansörün ve ilk akar sıcak suyun bulunduğu binaydı. Türkiye'nin Avrupa standartlarındaki ilk oteli olan Pera Palace Hotel, kuruluşundan itibaren tarihi olaylara tanıklık ederek kent kültürünün çok önemli simgelerinden biri haline geldi.

Pera Palace, 1917 yılından itibaren pek çok kez Mustafa Kemal Atatürk'ü de ağırladı. Cephe dönüşlerinde adeta evi gibi kullandığı, ülke için önemli kararlar aldığı ve üst düzey misafirlerini ağırladığı 101 numaralı odası, doğumunun 100. yılı olan 1981'de Atatürk'ün şahsi eşyalarının da sergilendiği bir müze oda haline getirildi. Bu niteliği nedeniyle, Pera Palace Hotel, Jumeirah bir 'müze-otel' konumundadır.

Atatürk'ün en sevdiği renk olan, diğer tüm evlerinde ve adına açılmış müze-evlerde de kullanılan gündoğumu rengi, 'şafak' pembesiyle yenilenen 101 numaralı müze oda, Pera Palace Hotel, Jumeirah'nın yenilenerek açılışından itibaren müzayedelerden temin edilen yerli ve yabancı nadide Atatürk kitapları, dönemin dergileri, imzalı fotoğraf ve kartpostallar, madalyalarla daha da zenginleştirildi.

Mülk olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait Pera Palace Hotel, Jumeirah'nın üst kullanım hakları, 1 Aralık 2012 itibarıyla Demsa Group yönetimindeki Maçka Konaklama ve Otel Hizmetleri A.Ş.'ye devredildi. Demsa Group, Pera Palace Hotel, Jumeirah'nın işletmesi için, dünyanın önemli otel zincirlerinden olan Jumeirah Group'u Türkiye'ye getirdi.

PERA PALAS MİMARİSİ VE RESTORASYONU

Pera Palace Hotel, İstanbullu bir Levanten olan Alexandre Vallaury tarafından tasarlanmıştır. İstanbul'da önemli yapılara imza atmış olan Vallaury, Osmanlı Bankası, Arkeoloji Müzesi'nin de mimarıdır. Art Nouveau, Neo-Klasik ve Oryantalist mimari tarzları bir arada kullandığı Pera Palace Hotel, 19. yüzyıl sonu İstanbul mimarisinin tipik bir örneğidir. Planında ve dış görünüşünde neoklasist bir yaklaşım etkilidir.

46 x 28 metre boyutunda dikdörtgen biçiminde bir taban üzerine oturan Pera Palace Hotel, ikisi bodrum kat olmak üzere dokuz kattan oluşmaktadır. Otelin iç yapıları sistemin tam ortasındaki alanda oluşturulmuş büyük bir aydınlık boşluğu üzerine temellendirilmiş. Giriş katında büyük bir salon olarak düzenlenmiş olan bu boşluk, yani Kubbeli Salon; merkezi konumunun yanı sıra, tüm plan şeması bu mekana göre belirlendiği için binanın da kalbi durumundadır.

Pera Palace Hotel mimarisindeki Art Nouveau tarz, otelin en özgün parçalarından biri, İstanbul'un ilk elektrikli asansörü olan meşhur asansörü çevreleyen merdivenlerde özellikle dikkat çeker. Yapının ortasındaki boşluğun bulunduğu Kubbeli Salon ise, Oryantalist mimarinin kendini en çok hissettirdiği bölümdür. Kalan bazı bölümlerde yararlanılan Neo-Klasik stil de, otelin eklektik mimari yapısına katkıda bulunmaktadır.

Birinci derece tarihi eser statüsündeki Pera Palace Hotel'in restorasyon projesi, KA.BA Eski Eserleri Koruma ve Değerlendirme - Mimarlık Firması tarafından hazırlandı. Otelin iç dekorasyonunu Metex Tasarım Grubu üstlendi. Uygulama ise özel proje ekibi tarafından yürütüldü. Restorasyon, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve yapısal güçlendirme, taşıyıcı sistem güvenliği, bilimsel koruma ve onarma, yangın güvenlik, mimarlık tarihi, geoteknik değerlendirme gibi bilimsel konularda bu proje için özel olarak bir araya gelen akademisyenlerden ve konusunda uzman profesyonellerden oluşan Danışma Kurulu'nun denetiminde gerçekleştirildi.

'Müze-otel' olarak tanımlanan Pera Palace Hotel'in restorasyon-renovasyon projesinin temel konsepti, otelin 'özgün ve üst düzey bir konaklama deneyimi için en ideal atmosferi sunduğu' fikri üzerine kuruldu. Pera Palace Hotel'in yenileme çalışmaları iki boyutta yürütüldü. Bir yandan binanın mimari özellikleri vurgulanıp özgün karakteriyle uyumlu çağdaş ögeler eklenirken, diğer yandan da otelin uluslararası standartlarda bir işletme olması için gereken teknik altyapı oluşturuldu. Bu çerçevede otelin tüm teknik altyapısı da yenilendi.

Restorasyon çalışmalarında tarihi asansör de tüm teknik altyapısı yenilenerek korundu. Pera Palace Hotel'in orijinal mimarisinde olmayan ve sonradan eklenen boya gibi niteliksiz eklemeler temizlenerek, yapının dönemin mimarisini yansıtan ilk haline döndürülmesi hedeflendi. Kubbeli Salon'un üzerinde bulunan ve önceki yıllarda havalandırma amaçlı olarak kullanılan altı kubbenin üzerindeki cam tavan, orta boşluktan tüm lobi katının doğrudan güneş ışığı almasını sağladı. Renovasyon sırasında yapılan bir diğer yenilik de, günümüz gezginlerinin seyahat ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan 380 m² büyüklüğündeki SPA oldu. Otelin en büyük salonu durumundaki Galata da, yenileme çalışmaları sırasında eklenen bölümlerden bir diğeri.

PERA PALAS HAKKINDA GENEL BİLGİ

Türkiye'nin Avrupa standartlarındaki ilk oteli Pera Palace Hotel'in 16'sı süit 115 odası bulunuyor. Odalarının çoğundan eşsiz bir Haliç manzarası sunan binaya restorasyon sırasında eklenen SPA'da kapsamlı bakım hizmetleri verilirken, fitness salonu, kapalı yüzme havuzu, sauna ve buhar odası da, hem otel konuklarına hem de dışarıdan gelen misafirlere hizmet veriyor. Otelin gün ışığı alan, yüksek tavanlı tarihi salonları ise; davet, düğün ve toplantılara ev sahipliği yapıyor.

PERA PALAS'TA GECE YARISI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İstanbul, Beyoğlu'nda bulunan Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmakla görevlendirilen gazeteci Esra, oteli incelerken odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu fark eder. Bu kapıdan Osmanlı'nın son dönemi olan 1919 İstanbul'una yolculuk yapar ve kendini, Mustafa Kemal Atatürk'e düzenlenen siyasi bir komplonun içinde bulur. Esra İstanbul'un çılgın kulüplerinden birinin esrarengiz sahibi Halit ile tanıştığında 1919 İstanbul'unun bilinenden hayli farklı olduğunu görür.

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