Pera Müzesi Öğrenme Programları "Unutulmaz Sanatçılar Serisi"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pera Müzesi Öğrenme Programları "Unutulmaz Sanatçılar Serisi"

Pera Müzesi Öğrenme Programları, müzeye konuk olan ünlü sanatçılardan ilhamla 7-12 yaş grubuna yönelik yeni bir etkinlik programı hazırladı.

Pera Müzesi Öğrenme Programları
14.07.2020 12:50 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:53

Zoom uygulaması üzerinden yaz boyu gerçekleşecek ücretsiz atölyelerde çocuklar, Fernando Botero, Joan Miro´ ve Andy Warhol'un eserlerini dijital sergi turu ile keşfe çıktıktan sonra kendi eserlerini üretecekler.

Pera Müzesi, geçtiğimiz yıllarda konuk ettiği ünlü sanatçılar Fernando Botero, Joan Miro´ ve Andy Warhol'un sergilerinden öne çıkan görüntüleri pandemi sürecinde YouTube kanalında yayınlayarak sanatı ekranlarımıza taşımıştı. Pera Öğrenme ekibi de yeni çocuk atölyelerini, büyük ilgi gören bu sergilerden ilhamla hazırladı. 7-12 yaş grubuna yönelik "Unutulmaz Sanatçılar Serisi" başlıklı etkinlik programı, üç farklı dijital sergi turu ve atölyeden oluşuyor. Pera Öğrenme ekibi rehberliğinde gerçekleşen dijital turlarda, atölyeye ilham olan sanatçı ve eserlerini yakından inceleyen çocuklar, daha sonra evdeki resim malzemeleri ile yaratıcılıklarını ortaya koyacaklar.

Ünlü sanatçıların resim tekniklerini öğreten yaratıcı atölyeler

"Hacimli Figür Çizimleri" atölyesinde katılımcılar, Kolombiyalı ressam Fernando Botero'nun güzellik kavramına getirdiği eleştirel yorum hakkında bilgi edindikten sonra, sanatçının yuvarlak hatlı figürlerinden ilhamla çizime başlayacak. Pastel boya ve kuru kalem gibi malzemelerle geometrik şekiller kullanarak çizim yapan çocuklar, figür algısının sınırlarını genişletecek.

"Sulu boya ile Miro´!" atölyesinde, sürrealist akımın öncü sanatçılarından Joan Miro´'nun eserlerini çevrimiçi turda keşfe çıkan çocuklar, sulu boya teknikleri hakkında bilgi edinecek. Ardından, renklerin özgürce dans ettiği, coşku ve sevinç dolu Miro´ tablolarından ilhamla, hayal güçlerinin rehberliğinde kendi sulu boya çizimlerini yaratacaklar.

Amerikan pop sanatının ikonik isimlerinden Andy Warhol'un eserleri ve serigrafi baskı tekniği hakkında bilgilerin paylaşılacağı "Sünger Baskı" atölyesinde ise, dijital sergi turuna ek olarak, sanatçının yeğeni James Warhola'nın yazdığı Uncle Andy's, A Faabbbulous Visit with Andy Warhol (Andy Amcanın Evi – Andy Warhol ile Müttthişş Bir Ziyaret) adlı çocuk kitabı incelenecek. Daha sonra çocuklar, bulaşık süngeri ve akrilik boya ile kağıt üzerine baskılar yaparak, tekrarlanan renk ve desenlerin oluşturduğu kompozisyonları keşfedecek.

17, 24 Temmuz ve 12, 19, 26 Ağustos tarihlerinde düzenlenen atölyelerde üretilen eserler, sosyal medyada #PeraÖğrenme etiketiyle paylaşılabilir.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti Spor
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor 3. Sayfa
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı Güncel
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü Magazin
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu Magazin
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü Dünya
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Evlilik hazırlığı yapan çiftleri koronavirüsten sonra altın fiyatları da vurdu
Evlilik hazırlığı yapan çiftleri koronavirüsten sonra altın fiyatları da vurdu
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Son Dakika: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi.
Son Dakika: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisini yalanladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti" söylentisini yalanladı
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Rize'deki selden son anda kurtulan çift, yaşadıklarını anlattı
Rize'deki selden son anda kurtulan çift, yaşadıklarını anlattı
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulan kadın feryat etti: Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum
Eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulan kadın feryat etti: Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Ömer Çelik Hüseyin Filiz Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Hadise Ezgi Mola Mabel Matiz
Spor Adem Büyük Okan Buruk Burak Yılmaz Sergen Yalçın Sofiane Feghouli
Daha Fazla Sel Rize Düğün Çayeli
Şu an buradasınız: Pera Müzesi Öğrenme Programları "Unutulmaz Sanatçılar Serisi" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 13:00:48. #1.14#
title