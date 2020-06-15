Pera Müzesi Öğrenme Programları Pera Öğrenme, Babalar Günü'nü Özel Bir Sanat ve Tasarım Oyunuyla Kutluyor: "Renk, Soru, Aksiyon!"

Pera Öğrenme, Babalar Günü'nü eğlenceli bir oyunla kutluyor. Çocukların bu özel günü yaratıcı bir etkinlikle geçirmelerini amaçlayan "Renk, Soru, Aksiyon!" adlı oyun, 21 Haziran'da Pera Müzesi Instagram sayfasından takip edilebilir.

Pera Müzesi Öğrenme Programları, çocukların özel günleri evde sanatla iç içe kutlayabilmeleri için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Babalar Günü'ne özel hazırlanan "Renk, Soru, Aksiyon!" adlı etkinlikte çocuklar ebeveynleriyle birlikte sanat eserlerinin renkli dünyasını keşfe çıkarken aynı zamanda oyunun kurgusuna da tasarımlarıyla katkıda bulunup yaratıcılıklarını geliştirecekler.

Sanat ve oyun bir arada…

Oyunda malzeme olarak, her evde rahatlıkla bulunan beyaz kağıt, makas ve keçeli kalem kullanılacak. Tasarımlarını detaylandırmak isteyen çocuklar, Pera Müzesi internet sitesinden soru kartları, aksiyon kartları ve sorularla ilgili bilgileri de indirebilecek.

İlk olarak, Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyon sergilerinden ilhamla soru kartlarını birlikte hazırlayan çocuklar ve ebeveynler, oyuncuları harekete geçirecek aksiyon kartlarını da tasarladıktan sonra, renkli boyalar ve kalemlerle oyunun ilerleme yolunu şekillendirecekler.

Kaynak: Bültenler