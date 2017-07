Pepe resmen Beşiktaş'ta 4



Beşiktaş'ın bomba transferi Pepe basın toplantısında önemli konulara değindi



Buraya gelişimde taraftarın rölü büyük oldu



Quaresma bana kampta kartal pençesi yapmayıda gösterdi



Beşiktaş'ın kupa kazanacağına inanmasam burada olmazdım



Rakiplere gol attırmamak için sonuna kadar mücadele ederim



Beşiktaş'ın Real Madrid'den kadrosuna kattığı Portekizli yıldız Pepe için Vodafone Park'ta imza töreni düzenledi. Başkan Fikret Orman'ın da katıldığı törende dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes'de katıldı.



Beşiktaş'a transfer süreci hakkında konuşan Pepe Başkan ve yönetim çok uğraştılar, taraftarında sosyal medya üzerinden attıkları mesajların etkisi de çok büyük dedi.



İmza töreninde konuşan Başkan Fikret Orman, Bizim birinci işimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek. Taraftarımızın çok istediği bir futbolcuydu, çok baskı yaptılar bize. Onları mutlu ettiğimiz için çok memnunuz. Çok önemli bir kariyeri ve kişiliği olan bir oyuncuyu aldık. Pepe dünya çapında bilinen bir futbolcu. Beşiktaş'ta dünyanın sayılı kulüplerinden birisi. Ama biz ismimiz duyulsun diye yapmıyoruz transferleri. Ana niyetimiz başlayacak olan ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olarak bir kulüp istiyoruz diye konuştu.



BÜYÜK MUTLULUK YAŞIYORUM



Transferinde taraftarın çok büyük etkisi olduğunu söyleyen Pepe, Büyük bir mutluluk içerisindeyim. Başkan ve yönetim çok uğraştı. Aileme gösterdikleri ilgi zaten ortada. Beşiktaş ailesinin bir parçası olarak kendimi görüyorum. Taraftarında payı çok büyük. Bana ve aileme gösterdikleri ilgi kararımı çok kolaylaştırdı. Bu formayı bir an önce giymek için heyecanlanıyorum.Onların bu ilgisini sahada göstereceğim performansla teşekkür edeceğim dedi.



İZ BIRAKMAK İSTİYORUM



Beşiktaş'ta iz bırakmak istediğini söyleyen Pepe, Hedefim kupalar kazanmaya devam etmek. saha içinde herşeyimi vermeyi seviyorum. Hergün çalışmayı seviyorum. Sahada tüm benliğimi takımım için veren biriyim. Son 5 senede gelişen, ilerleyen bir Beşiktaş var. Ben de bu gelişen Beşiktaş içinde kendi izlerimi bırakmak istiyorum. açıklamasını yaptı.



Quaresma'nın transferdeki etkisi ve Ronaldo'nun gelecekte Beşiktaş'ta oynama ihtimali sorulan Pepe, Jorge Mendes burada Quaresma'yı ve beni buraya getirdi. Ona sorabilirsiniz. Porto'ya dayanan bir arkadaşlığımız var Quaresma ile. Milli takımda çok iyi bir grubumuz var. Ronaldo ile Lizbon'a dayanan bir arkadaşlığımız var. Bana kampta kartal pençesi yapmayıda gösterdi. şeklinde konuştu.



REAL MADRİD'TE 10 MUHTEŞEM SEZON GEÇİRDİM



Real Madrid'den ayrılma sürecini anlatan Pepe, 10 muhteşem sezon geçirdim Real Madrid'te. Kulüp seviyesinde kazanılabilecek her kupayı kazandım. Beşiktaş'ta katılığı her kupada her yerde bunları kazanmak istiyorum açıklamasında bulundu.



Türkiye'deki derbilerle ilgili sorulan soruya, Taraftarlar hırsımdan kuşku duymuyordur herhalde. Her oynadığım kulüpte fazlasıyla göstermişimdir. Büyün maçları severim ve hırsımı göstereceğime inanıyorum. Beşiktaş'ın kupalar kazanacağına inancım olmasaydı burada olmazdım.Tüm oyndığımız kupaları kazanmak istiyorum şeklinde konuştu.



ŞENOL GÜNEŞ'İ QUARESMA ANLATTI



Geçen sene Quaresma'yla bazı Beşiktaş maçlarını izlemiştim. Onun da anlattığı kadarıyla hocamız çok iyi bir insan. Ben kupa kazanmak için buradayım. Beşiktaş'ın kupa kazanacağına inanmasam burada olmazdım.



AGRESİFİM AMA FİŞLENDİM



İstatistikler doğruyu söyler. Getafe maçında bir olay oldu bunun için çok yargılandım. Adeta fişlendim. İkili mücadelelerde agresif bir oyuncuyum. Oyun karakterimi hiç değiştirmedim. Rakiplere gol attırmamak için sonuna kadar mücadele ederim