Pentagon, Guantanamo Kampı'ndaki mahkumlara Kovid-19 aşısı uygulanacağını açıkladı
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Pentagon, Guantanamo Kampı'ndaki mahkumlara Kovid-19 aşısı uygulanacağını açıkladı

30.01.2021 10:12 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:17
Pentagon, Guantanamo Kampı'ndaki mahkumlara Kovid-19 aşısı uygulanacağını açıkladı

ABD, Küba'daki askeri hapishanesi Guantanamo Kampı'nda tutuklu ve aralarında 11 Eylül saldırılarının mimarı Halid Şeyh Muhammed'in de yer aldığı mahkumlara koronavirüs (Kovid-19) aşısının uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

ABD, Küba'daki askeri hapishanesi Guantanamo Kampı'nda tutuklu ve aralarında 11 Eylül saldırılarının mimarı Halid Şeyh Muhammed'in de yer aldığı mahkumlara koronavirüs (Kovid-19) aşısının uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

ABD, Küba'daki askeri hapishanesi Guantanamo Kampı'nda tutuklu mahkumlara  koronavirüs (Kovid-19) aşısının uygulanmaya başlanacağını duyurdu. Pentagon Sözcü Michael Howard tarafından yapılan açıklamada, Guantanamo Kampı'ndaki 11 Eylül saldırılarının mimarı Halid Şeyh Muhammed'in aralarında bulunduğu 40 mahkumun Kovid-19 aşısı olacağını ifade ederek, "Gönüllülük esasına göre ve Departmanın öncelikli dağıtım planına uygun olarak aşı uygulanacaktır" dedi.Howard, Küba'daki ABD askeri hapishanesinde 40 tutuklunun bulunduğunu ifade etti.

ABD'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 443 bin 832 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 26 milyon 342 bin 817 kişiye ulaştı. Ülkede, 16 milyon 71 bin 748 kişinin iyileştiği ve 9 milyon 827 bin 237 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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