Pentagon, Gazze'den İsrail'e atılan roketlere tepki gösterirken İsrail şiddetine ilişkin soruları cevaplamadı
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Pentagon, Gazze'den İsrail'e atılan roketlere tepki gösterirken İsrail şiddetine ilişkin soruları cevaplamadı

Pentagon, Gazze'den İsrail'e atılan roketlere tepki gösterirken İsrail şiddetine ilişkin soruları cevaplamadı
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Gazze'den İsrail'e roket fırlatılmasını "kabul edilemez" olarak nitelerken, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mecid-i Aksa'da İsrail polisinin ibadet eden Filistinlilere karşı aşırı güç kullanmasından kaygılı olup olmadığına yönelik soru...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Gazze'den İsrail'e roket fırlatılmasını "kabul edilemez" olarak nitelerken, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mecid-i Aksa'da İsrail polisinin ibadet eden Filistinlilere karşı aşırı güç kullanmasından kaygılı olup olmadığına yönelik soru üzerine "İsrail'e sorulsa daha iyi olur." dedi.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'yı basarak Filistinli sivillere karşı başlattığı şiddet tırmanmaya devam ederken, ABD yönetimi bu şiddet olaylarını görmemeyi tercih ediyor.

Günlük basın toplantısında Kiby, Gazze'den İsrail'e fırlatılan roketlere ilişkin "Bugün Gazze'den İsrail'e yapılan roket saldırısı kabul edilemez. İsrail kendini savunma hakkına sahiptir. Burada da bakanlık olarak İsrail'in kendini savunma ve koruma konusundaki ihtiyaçları konusunda iş birliği yapmaya hazırız." dedi.

Bir gazetecinin "İsrail'in Kudüs'te silahsız Filistinlilere karşı aşırı güç kullanmasından endişeli misiniz? sorusuna ise Kirby şu yanıtı verdi:

"Bu sorunun İsrail'e sorulmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Açıkçası masumların öldürüldüğünü görmek istemiyoruz. Kimse şu şiddet seviyesini görmek istemiyor ancak (daha önce) verdiğim yanıtta da söylediğim gibi bu roket saldırıları kabul edilemez. İsrail kendini savunma hakkına sahip."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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