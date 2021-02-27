Pentagon'dan Bakan Akar'a Yunanistan yanıtı: S-400 sistemi, S-300'den daha tehlikeli
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Pentagon'dan Bakan Akar'a Yunanistan yanıtı: S-400 sistemi, S-300'den daha tehlikeli

27.02.2021 18:01 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:52

Pentagon sözcüsü Thomas Campbell, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Yunanistan'ı örnek gösterdiği S-300 sözlerine yanıt verdi. Campbell, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 savunma sistemlerinin, S-300'lerden daha büyük tehlike oluşturduğunu savundu.

Türkiye ve ABD arasında yaşanan S-400 gerilimi ile ilgili Campbell açıklamalarda bulundu. Campbell, "Türkiye'yi bu sistemi elinde tutmama" çağrısını yineleyerek, "Bu tür satışlar, Ruslar'a gelir, erişim ve nüfuz sağlıyor. Türkiye uzun süreli ve değerli bir NATO müttefiki ancak bu mesele Türkiye'nin ABD ve NATO müttefiki olarak yükümlülükleriyle bağdaşmamaktadır" dedi.

AKAR, YUNANİSTAN'I ÖRNEK VERMİŞTİ

Dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 sistemini, Yunanistan'ın S-300'ü kullandığı gibi Türkiye'nin de tehdit ve tehlikeye karşı kullanabileceğini belirterek "NATO üyesi bazı ülkelerde Rus menşeili sistemler, S-300 nasıl kullanılıyorsa, biz de S-400'ü aynı şekilde kullanabiliriz. Amacımız 84 milyon vatandaşımızın hava savunmasıdır. S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil." ifadelerini kullandı.

"AYNI DURUM DEĞİL"

Bunun üzerinde ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bu açıklamalara yanıt verdi.

Pentagon sözcülerinden Yarbay Thomas Campbell S-300'ler konusunda, "Bunlar hiçbir şekilde aynı durum değil. S-400, NATO ve ABD'ye karşı oluşturduğu risk bakımından eski sistemlerden daha büyük bir tehdit. Buna ilaveten, Türkiye'nin sistemi satın alması, tüm NATO müttefiklerinin 2016'da Varşova'daki NATO Zirvesi'nde Rus teçhizatına olan bağımlılıklarını azaltma yönünde verdikleri taahhütlere ters düşmektedir" ifadesini kullandı.

S-400 KRİZİ

Rusya ve Türkiye, 2017 yılında Moskova tarafından Ankara'ya S-400 hava savunma sistemleri tedariki için sözleşme imzaladı. Türkiye, bu sistemleri Rusya'dan alan ilk NATO ülkesi oldu. Ankara'nın kararı, ABD'nin ve bazı ittifak üyelerinin tepkisine neden oldu.

ABD, sözleşmeden çekilmediği ve baskıya boyun eğmediği için, Türkiye'yi beşinci nesil F-35 avcı-bombardıman uçakları programındaki ortaklığını askıya aldı.

ABD uzun bir süredir, Türkiye'yi S-400'ü satın aldığı için, tek taraflı yaptırım uygulamakla tehdit ediyor. Ancak, kilit NATO müttefiki Türkiye ile arasının daha fazla bozulmasını istemeyen ABD, yaptırımlar için aceleci davranmıyor.

Türkiye, S-400 müdahalesinin, ulusal egemenlik haklarının ihlali olduğunu savunarak, ABD yaptırımlarını cevapsız bırakmayacağı konusunda uyardı.

Pentagon'dan Bakan Akar'a Yunanistan yanıtı: S-400 sistemi, S-300'den daha tehlikeli
Haber Yorumları (16)
HASSAN: Pkk ya silah verirken ,pkk dost , nato üyesi Türkiye düşman mı oluyor,Yunanistan,a hertürlü silahı bedava veriken Türkiye parasını verdiği halde silah uçak vermemekle mi dost olunuyor.Amerika senin dostluğunda yerin dibine batsın.dost gibi görünen düşman iki yüzlü nato
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HARPUTLU23: Hedef Boğazları ele geçirmek,Trakya sınırına Hızlı hareket etmek için saldırı helikopterler, hızlı hareket eden Araçlar, Tanklar, ordular yığıyor, neymiş tatbikat yapacaklarmış, uyan TÜRKİYE uyan saldıracaklar
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İZZET ULAS: Demek oluyor ki doğru olanı yapmışız. Teyide muhtaç kalmadı.
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