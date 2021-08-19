Pentagon: "14 Ağustos'tan bu yana Kabil'den yaklaşık 7 bin sivil tahliye edildi"
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Pentagon: "14 Ağustos'tan bu yana Kabil'den yaklaşık 7 bin sivil tahliye edildi"

Pentagon: '14 Ağustos'tan bu yana Kabil'den yaklaşık 7 bin sivil tahliye edildi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin 14 Ağustos'tan bu yana 7 bin sivili Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye ettiğini aktarırken, ABD savaş uçaklarının Kabil semalarında görevde olduğunu bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin 14 Ağustos'tan bu yana 7 bin sivili Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye ettiğini aktarırken, ABD savaş uçaklarının Kabil semalarında görevde olduğunu bildirdi.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından başkent Kabil'den tahliyeler devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ve ABD'li Tümgeneral William Taylor Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Taylor, ABD ordusunun Afganistan'dan tahliyeleri hızlandırdığını ve 14 Ağustos'tan bu yana 7 bin sivilin ülkeden çıkarıldığını belirtti. 12 C-17 tipi askeri nakliye uçağının son 24 saat içinde 2 bin kişi ile birlikte Kabil'den ayrıldığını aktaran Taylor, hava durumu gibi farklı etkenlere bağlı olarak ABD ordusunun günde 5 bin ila 9 bin kişiyi tahliye edecek uçağa sahip olduğunu ifade etti.

Temmuz'dan bu yana yaklaşık 12 bin kişi Kabil'den tahliye edildi

Taylor, şu anda Kabil Havalimanı'ndaki tahliye çalışmalarına 5 bin 200'den fazla ABD askerinin destek verdiğini ve bu sayının artacağını aktardı. Kabil Havalimanı'nda yaşanan kaos ve izdihamın ardından havalimanına giriş için birden fazla kapı olduğunu belirten Taylor, geçtiğimiz temmuz ayının sonundan bu yana yaklaşık 12 bin kişinin Kabil'den tahliye edildiğini belirtti.

ABD savaş uçakları Kabil semalarında görevde

ABD savaş uçaklarının güvenliği sağlamak için Kabil üzerinde uçtuğunu belirten Taylor, "Amerikalıların güvenliğini sağlamak için sürekli olarak derinlemesine değerlendirmeler yapıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için cephaneliğimizdeki tüm araçları kullanacağız" dedi.

Taliban, ABD'lilerin havalimanına geçişine engel olmuyor

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Taliban'ın herhangi bir düşmanca etkileşimde bulunmadığını ve grubun Amerikan vatandaşlarının havaalanına geçişini engellemediğini belirtti. Kirby, "Havaalanındaki operasyonlarımızda halkımıza yönelik herhangi bir saldırının güçlü bir yanıtla karşılanacağını Taliban'a açıkça belirttik" dedi.

Ordunun Kabil üzerinde hava saldırıları düzenlemeye hazır olup olmadığı sorulduğunda ise Kirby, "Gelecekteki olası operasyonlar hakkında konuşmayacağım" ifadelerini kullandı. Kirby, 31 Ağustos'un tahliyeler için son tarih olduğunu ifade ederek, "31 Ağustos sonrası için spekülasyon yapmayacağım" dedi.

ABD ordusunun Taliban'dan yakıt alıp almadığı sorulduğunda ise Kirby, Kabil'deki havaalanında bol miktarda yakıt bulunduğunu ifade etti. - WASHINGTON

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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