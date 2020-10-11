Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda

Pendik'te bir sürücü, otomobiline sürten sürücünün yanına elindeki silahla gitti. Bu anlar kayıt altına alınırken, insanların silahlara rahat bir şekilde ulaşması ve hiç çekinmeden kullanması tartışma konularından biri oldu.

Pendik Köprüsü'nden Sahil Yolu'na inen caddede geçen günlerde meydana gelen olayda, iddialara göre bir sürücü otomobiliyle seyir halindeyken başka bir otomobil aracına sürttü. Bu duruma sinirlenen şahıs elindeki silahla otomobilinden inerek aracına sürten sürücüye doğru gitti.

OTOMOBİLİNİ KONTROL EDİP ARACINA BİNDİ

Daha sonra aracına dönen silahlı şahıs, otomobilini kontrol ettikten sonra aracına bindi. Bu anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Görüntülerde şahsın elindeki silahı rahat bir şekilde çekinmeden taşıması ise dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan sürekli olarak bu tip olayların yaşanması da tartışma konusu haline geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı