Pendik'te plastik yüklü kamyon alev alev yandı
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Pendik'te plastik yüklü kamyon alev alev yandı

25.02.2021 07:50 | Son Güncelleme: 25.02.2021 08:01
Pendik'te plastik yüklü kamyon alev alev yandı

PENDİK Kuzey Marmara Otoyolu'nda plastik yüklü kamyon alev alev yandı.

PENDİK Kuzey Marmara Otoyolu'nda plastik yüklü kamyon alev alev yandı. Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Kavşağında saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kamber Akkaya yönetimdeki 41 YT 132 plakalı plastik ham madde yüklü kamyon seyir halindeyken motor kısmından dumanlar ve sesler çıkmaya başladı. Akkaya'nın arkadaşıyla birlikte araçtan inerek motor kısmını kontrol etmek istediği sırada bir anda alevler yükseldi. Alevlere yangın tüpüyle müdahale eden Akkaya başarılı olmayınca durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, kamyon kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. 

Kamyon sürücüsü Kamber Akkaya "100 Metre ilerde bir ses geldi. Kamyon bir anda yanmaya başladı. Yangın tüpleriyle müdahale ettik. Ama söndüremedik. İtfaiye ekipleri olay yerine çok geç geldi" dedi.

(FOTOĞRAflı)


- İstanbul
Pendik'te plastik yüklü kamyon alev alev yandı
Pendik'te plastik yüklü kamyon alev alev yandı
Pendik'te plastik yüklü kamyon alev alev yandı
Pendik'te plastik yüklü kamyon alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / ALİ KEREM BENGİ

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