Pendik'te otomobil içerisinde tabancayla intihar girişimi
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Pendik'te otomobil içerisinde tabancayla intihar girişimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te otomobil içerisinde tabancayla intihar girişimi Pendik'te bunalıma giren 50 yaşındaki O.T., Aydos ormanının kenarındaki yolda park ettiği otomobilin içinde tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Pendik'te otomobil içerisinde tabancayla intihar girişimi

İSTANBUL - Pendik'te bunalıma giren 50 yaşındaki O.T., Aydos ormanının kenarındaki yolda park ettiği otomobilin içinde tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. O.T. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Çamlık Mahallesi Semerkant Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre aile içi sorunları yüzünden bunalıma giren 50 yaşındaki O.T. Aydos ormanının kenarındaki bulvara park ettiği 34 CDY 673 plakalı otomobilinin içerisinde tabancayı başına dayayıp tetiğe bastı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ile birlikte sağlık görevlileri de sevk edildi. 112 Acil servis ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan O.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Pendik'te otomobil içerisinde tabancayla intihar girişimi
Pendik'te otomobil içerisinde tabancayla intihar girişimi
Pendik'te otomobil içerisinde tabancayla intihar girişimi
Pendik'te otomobil içerisinde tabancayla intihar girişimi
Pendik'te otomobil içerisinde tabancayla intihar girişimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor

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