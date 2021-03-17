Pendik'te korkutan kaza: Önce sürüklendi, sonra şarampole yuvarlandı

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Pendik'te korkutan kaza: Önce sürüklendi, sonra şarampole yuvarlandı

İSTANBUL - Pendik'te yağmur sonrası kayganlaşan zeminde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla 50 metre sürüklendikten sonra yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Pendik- Şile Yolu D20 mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 11 DG 246 plakalı Fiat Polo aracıyla seyir halinde olan Ertuğrul Yılmaz isimli sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kayganlaşan yolda 50 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki ağaçlık alandan oluşan şarampole yuvarlandı.

Yaşanan kazayı gören diğer sürücüleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise aracıyla şarampole yuvarlanan sürücü Ertuğrul Yılmaz'a müdahale etti. Sürücü Yılmaz kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazaya ilişkin konuşan sürücünün arkadaşı Volkan Akdeniz, "Arkadaşımın kaza yaptığı haberini duyunca geldik. Yağmur sonrası kayganlaşınca zemin direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, araç kaymış. Neyse ki ağır bir yaralı durumu yok" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN