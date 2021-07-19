Pendik'te hurda hırsızı 2 kadın tutuklandı
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Pendik'te hurda hırsızı 2 kadın tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te hurda hırsızı 2 kadın tutuklandı Pendik'te bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışmalarına başlayan emniyet güçleri, 2 şüpheli kadının belirtilen adresten hurda malzemeleri çaldığını tespit etti.

Pendik'te hurda hırsızı 2 kadın tutuklandı

İSTANBUL - Pendik'te bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışmalarına başlayan emniyet güçleri, 2 şüpheli kadının belirtilen adresten hurda malzemeleri çaldığını tespit etti. Çalışmaların devamında aynı şahısların farklı tarihlerde 2 farklı adresten kaynak makinası, hilti, spiral motoru, matkap gibi aletler ve çeşitli el aletleri de çaldığı belirlendi. Emniyet güçlerinin kamera görüntülerini izlenmesinin ardından kimlikleri belirlenen ve yakalanan şüpheliler adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 17 Temmuz günü saat 10.00 sıralarında Pendik İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesinde bulunan bir evde gerçekleşti. İhbar üzerine bahse konu olan adreste çalışmalara başlayan emniyet ekipleri, 2 şüpheli kadının bahçe içerisinde bulunan hurda malzemeleri çaldığını belirledi. Çalışmaların devamında aynı şahısların farklı tarihlerde, farklı 2 adresten kaynak makinası, hilti, spiral motoru, iki adet matkap, takım çantası, el arabası, kablo, çekyat ve çeşitli el aletleri de çaldığı tespit edildi.

Emniyet güçlerinin konuyla alakalı kamera görüntülerini izlemesinin ardından kimlikleri belirlenen H.S. ve D.S yakalanarak, 17 Temmuz tarihinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Pendik'te hurda hırsızı 2 kadın tutuklandı
Pendik'te hurda hırsızı 2 kadın tutuklandı
Pendik'te hurda hırsızı 2 kadın tutuklandı
Pendik'te hurda hırsızı 2 kadın tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beyza Cömert

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