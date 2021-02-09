Pendik'te gübrelerin bulunduğu çukura düşen inek kurtarıldı
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Pendik'te gübrelerin bulunduğu çukura düşen inek kurtarıldı

09.02.2021 17:29 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:35
Pendik'te gübrelerin bulunduğu çukura düşen inek kurtarıldı

Gamze ŞİMŞEK/ PENDİK'te gübrelerin bulunduğu çukura düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gamze ŞİMŞEK/ PENDİK'te gübrelerin bulunduğu çukura düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Olay saat 12.00 sıralarında Pendik Yenişehir Mahallesi Dedepaşa Caddesi üzerinde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Açık alanda gezen inek, gübrelerin bulunduğu çukura düştü. Gübreye saplanan ineği kurtarmak için sahipleri uzun süre çaba gösterdi. 4 saatlik çalışmanın ardından başarılı olunamayınca itfaiyeden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Çiftliğe getirilen kepçe ile çukurdaki gübreleri yan tarafa aktarıldı. Daha sonra inek halatlara bağlanarak kurtarıldı.  Çiftlikte görevli olan Vedat Kekeç, "Hayvan çukura battı, çıkaramadık. İtfaiye çağırdık. İtfaiye geldi yardımcı oldu. Kepçe çağırdık oraları kazdı. Çıkardık hayvanı." dedi. 

 


Pendik'te gübrelerin bulunduğu çukura düşen inek kurtarıldı
Pendik'te gübrelerin bulunduğu çukura düşen inek kurtarıldı
Pendik'te gübrelerin bulunduğu çukura düşen inek kurtarıldı
Pendik'te gübrelerin bulunduğu çukura düşen inek kurtarıldı
Pendik'te gübrelerin bulunduğu çukura düşen inek kurtarıldı
Pendik'te gübrelerin bulunduğu çukura düşen inek kurtarıldı
Pendik'te gübrelerin bulunduğu çukura düşen inek kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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