Pendik'te Film Sahnelerini Aratmayan Çatışma

İstanbul Pendik'e bağılı Kurtköy'de bulunan bir müteahhitin ofisine gelen kişiler ile içeridekiler arasında tartışma çıktı. Müteahhit ile toprak sahibi olduğu belirtilen kişiler arasındaki tartışma silahlı kavgada dönüştü.

ARABAYLA GELİP 3 KİŞİYİ YARALADILAR

Araçla ofise gelen kimliği belirsiz kişiler, ofiste bulunanlara kurşun yağdırdı. Olayda Yunus Kahrıman, Erdoğan Kahrıman ve Turan Kahrıman yaralandı. Saldırgan grup, geldikleri araca binerek uzaklaşmak istedi. Ancak bu kez de ofistekiler silahlarıyla dışarıya çıkarak kurşun yağdrdı.

ÇATIŞMA ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Sokak ortasındaki çatışma anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. O anları kaydedenler büyük panik yaşadı.

Kırmızı bir araçla kaçan kişiler hızla uzaklaşırken yaralılar için ambulans çağrıldı. Akraba olduğu öğrenilen yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.