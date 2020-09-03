Pendik'te kontrolden çıkan otobüs gişelere çarptı: 24 yaralı
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Pendik'te kontrolden çıkan otobüs gişelere çarptı: 24 yaralı

İstanbul Pendik'te kontrolden çıkan özel halk otobüsü gişelere çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü korkunç kazada 24 kişi yaralandı.

03.09.2020 16:54 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:12

İstanbul'un Pendik ilçesinde Kurtköy gişeler mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü gişelere çarptı. Kazada 24 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza, Pendik Kurtköy gişeler mevkiinde saat 16.15 sıralarında yaşandı. Yolcu dolu özel halk otobüsü bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

GİŞELERE ÇARPARAK DURABİLDİ

Otobüs gişelere çarparak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 24 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, gişelerin havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza nedeniyle trafik 2 şeritten verildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Pendik'te kontrolden çıkan otobüs gişelere çarptı: 24 yaralı
Pendik'te kontrolden çıkan otobüs gişelere çarptı: 24 yaralı
Pendik'te kontrolden çıkan otobüs gişelere çarptı: 24 yaralı
Pendik'te kontrolden çıkan otobüs gişelere çarptı: 24 yaralı

Kaynak: İHA

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