Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirdi; sopayla dövdü
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Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirdi; sopayla dövdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te yaşayan Ercan O. eşini bir süredir taciz ettiğini iddia ettiği kişiye kadın kıyafeti giydirdi, sopayla döve döve polis merkezine götürdü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis merkezinde gözaltına alınan Ercan O. ile kadını taciz ettiği iddia edilen kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre; Metin T. isimli kişi, Tuğba O. isimli kadını evinin çevresine gelerek rahatsız etti.

RANDEVU AYARLATTI

Bunu öğrenen kadının kocası Ercan O. da kendince plan yaptı. Ercan O., plan doğrultusunda eşine Metin T.'yi arattırdı ve kendi evlerine randevu ayarlattı. Ercan O., eve gelen Metin T.'yi yakalayarak önce sopayla dövdü. Ardından Ercan O., Metin T.'ye sütyen ve etek giydirdi.

Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirdi; sopayla dövdü

DÖVE DÖVE KARAKOLA GÖTÜRDÜ

Ercan O. daha sonra elindeki sopayla Metin T.'yi sokak ortasında döve döve karakola götürerek teslim etti. Polis Merkezi'nde Metin T. ve Ercan O. gözaltına alındı.

Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirdi; sopayla dövdü

SERBEST BIRAKILDI

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Metin T. serbest bırakıldı. Metin T.'yi sopayla dövdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Ercan O. da sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirdi; sopayla dövdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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