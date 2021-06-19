İSTANBUL-PENDİK'TE DEPREMDEN ETKİLENDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN 4 KATLI APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ
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İSTANBUL-PENDİK'TE DEPREMDEN ETKİLENDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN 4 KATLI APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da öğleden sonra, merkez üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İstanbul'da öğleden sonra, merkez üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Pendik Kaynarca Mahallesi'nde ise deprem sonrası hasar oluşan 4 katlı apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.

İstanbul'da saat 15.00 sıralarında, merkez üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pendik Kaynarca Mahallesi, Çamdalı Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucu bina kullanıma elverişsiz olduğu için tahliye edildi. Bina sakinleri belediye misafirhanesine götürüldü. Bina belediye ekipleri tarafından mühürlenerek, bina çevresine demir barikatlar koyuldu. Pendik Belediyesi Zabıta ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarına araçlarını çekerek çevre önlemi aldı.

'KOMŞUMUZDA HASAR OLMUŞ'

Mahalle esnafı Musa Kılıç, "Komşular boşalttılar binayı. Şu anda oturan kimse yok. Belediye ekipleri mühürledi zaten. Bina sakinlerinin nereye gittiklerini bilmiyorum. Akrabalarına gitmiş olabilirler. Zaten oturanların hepsi kiracı. Mal sahipleri oturmuyor burada. Depremi biz de hissettik. Bayağı şiddetliydi. Bayağı ses çıktı. Bende burada iş yerimdeydim. Herhangi bir malzemem yıkılmadı. Herhangi bir hasarımız yok ama komşumuzda hasar olmuş. Komşu dışarıya çıkınca anladık zaten" şeklinde konuştu.

İSTANBUL-PENDİK'TE DEPREMDEN ETKİLENDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN 4 KATLI APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ
İSTANBUL-PENDİK'TE DEPREMDEN ETKİLENDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN 4 KATLI APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ
İSTANBUL-PENDİK'TE DEPREMDEN ETKİLENDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN 4 KATLI APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ
İSTANBUL-PENDİK'TE DEPREMDEN ETKİLENDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN 4 KATLI APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ
İSTANBUL-PENDİK'TE DEPREMDEN ETKİLENDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN 4 KATLI APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ
İSTANBUL-PENDİK'TE DEPREMDEN ETKİLENDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN 4 KATLI APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ
İSTANBUL-PENDİK'TE DEPREMDEN ETKİLENDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN 4 KATLI APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ
İSTANBUL-PENDİK'TE DEPREMDEN ETKİLENDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN 4 KATLI APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ
İSTANBUL-PENDİK'TE DEPREMDEN ETKİLENDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN 4 KATLI APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ
İSTANBUL-PENDİK'TE DEPREMDEN ETKİLENDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN 4 KATLI APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ
İSTANBUL-PENDİK'TE DEPREMDEN ETKİLENDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN 4 KATLI APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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