Pendik'te dambılla öldürülen kadının yakınları konuştu
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Pendik'te dambılla öldürülen kadının yakınları konuştu

22.02.2021 15:24 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:06
Pendik'te dambılla öldürülen kadının yakınları konuştu

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının yakın çevresinden olan mahalle muhtarı Adem Arı," Bir oğlu askerdi, izin alıp yola çıkmış.

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının yakın çevresinden olan mahalle muhtarı Adem Arı," Bir oğlu askerdi, izin alıp yola çıkmış. Buraya geliyor" diye konuştu.

Pendik'te boşanma davası devam eden ve uzaklaştırma kararı bulunan Erol Yenisu'nun eşi Hanife Yenisu'nun evine gelerek tartıştıktan sonra kafasına dambılla vurarak öldürmesi sonrası talihsiz kadın hayatını kaybetmişti. Cinayet zanlısı eş Erol Yenisu ise polis karakoluna giderek teslim olmuştu. Yaşanan dehşet olay sonrası Yenisu ailesinin yakın çevresi konuştu.

Mahalle muhtarı Adem Arı, "Ben de olay yerine şimdi geldim. Zaten kanlı eşyaları da dışarı şimdi çıkardık. Olayı aslında kimse tam olarak bilmiyor. Cinayeti işledikten sonra gidip teslim olmuş. Kafasına dambıl ile vurduğu söyleniyor. Eşim vefat eden Hanife Hanımın yakın arkadaşıydı. O da şu an çok üzgün. Bir oğlu askerdi. Şimdi o da yola çıkmış, askerden gelecek. Zor bir durum" diye konuştu.

Hanife Yenisu'nun patronu ise "Geçimsizlikleri vardı biraz. Çalışanım olduğu için ben de ziyarete geldim. Dambıl ile öldürüldüğünü öğrendik. Abisi de askerdeymiş, izin alıp buraya geliyormuş" dedi.

(Abdul Samet Kaya/İHA)

Pendik'te dambılla öldürülen kadının yakınları konuştu
Pendik'te dambılla öldürülen kadının yakınları konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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