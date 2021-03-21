Pendik'te bir kişi bıçaklanarak öldürüldü
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Pendik'te bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

21.03.2021 18:29 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:38

Pendik'te ilişkisi olduğu öne sürülen kadının oğlu tarafından bıçaklanan kişi, hayatını kaybetti.

Pendik'te ilişkisi olduğu öne sürülen kadının oğlu tarafından bıçaklanan kişi, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Yesevi Mahallesi Sultanahmet Caddesi'nde bulunan iki katlı bir binaya gelen Sedat Acır (48), gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu kadınla görüşmek istedi.

Bu sırada, kimliği henüz öğrenilemeyen kadının oğlu ile Acır arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Acır, bıçakla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Acır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, bir süre sonra Pendik Polis Merkezine giderek teslim oldu.

Olay yeri incelemesinin ardından Acır'ın cenazesi, otopsi için Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Acır'ın gönül ilişkisi olduğu öne sürülen kadın ile evde bulunan kişileri, ifadelerine başvurmak üzere Pendik Polis Merkezine götürdü.

Pendik'te bir kişi bıçaklanarak öldürüldü
Pendik'te bir kişi bıçaklanarak öldürüldü
Pendik'te bir kişi bıçaklanarak öldürüldü
Pendik'te bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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