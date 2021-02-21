Pendik'te annesini kalbinden bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pendik'te annesini kalbinden bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi

21.02.2021 13:00 | Son Güncelleme: 21.02.2021 13:06
Pendik'te annesini kalbinden bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi

PENDİK'te annesini kalbinden bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

PENDİK'te annesini kalbinden bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Olay dün saat 19.30 sıralarında Yayalar Mahallesi Feyz Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 6 yıl önce kocasından boşanan Saliha Duran (42), İbrahim Çetin ile dini nikahlı olarak birlikte yaşamaya başladı. Kadının ilk evliliğinden olan ve babası ile yaşayan oğlu Mehmet Türk(25), dün akşam saatlerinde annesinin yaşadığı adrese geldi.  İddiaya göre kapıyı çalan Mehmet Türk'e kapıyı annesi Saliha Duran açtı. Kapı açılır açılmaz elindeki bıçağı annesinin kalbine saplayan Mehmet Türk olay yerinden kaçtı. Anne Saliha Duran ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılırken, yakalanan Mehmet Türk, Pendik Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Şüpheli oğul burada alınan ifadesinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

(Fotoğraf)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Murat Kurum Kadir Topbaş Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Demet Özdemir Meghan Markle
Spor Umut Bulut Sergen Yalçın Aykut Kocaman Hüseyin Göçek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Muğla Beşiktaş Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pendik'te annesini kalbinden bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 13:06:48. #1.16#
title