Pendik'te 2 tır ile 2 otomobil birbirine girdi: 1'i ağır 2 yaralı
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Pendik'te 2 tır ile 2 otomobil birbirine girdi: 1'i ağır 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te 2 tır ile 2 otomobil birbirine girdi: 1'i ağır 2 yaralı Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde seyir halinde olan tır, ticari taksiye çarptı.

Pendik'te 2 tır ile 2 otomobil birbirine girdi: 1'i ağır 2 yaralı

İSTANBUL - Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde seyir halinde olan tır, ticari taksiye çarptı. Kontrolden çıkan ticari taksinin çarptığı bir otomobil de başka bir tıra çarptı. 2 otomobil ve 2 tırın karıştığı feci zincirleme kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Ticari taksi ise adeta hurdaya döndü.

Kaza, Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yolda seyir halinde olan MAN markalı tır şoförü, seyir halinde olan 34 TGB 12 plakalı Toyota markalı ticari taksiye çarptı. Feci çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ticari taksi, önce tünel duvarına ardından yoldaki Honda markalı 41 AET 805 plakalı otomobile çarptı. Honda markalı otomobil de kontrolden çıkarak Mercedes markalı tıra çarptı. 2 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada hurdaya dönen ticari taksi şoförü ağır yaralandı. Kazaya karışan diğer sürücü ise hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu araçların tünelden çekilmesiyle sonlandı.

Pendik'te 2 tır ile 2 otomobil birbirine girdi: 1'i ağır 2 yaralı
Pendik'te 2 tır ile 2 otomobil birbirine girdi: 1'i ağır 2 yaralı
Pendik'te 2 tır ile 2 otomobil birbirine girdi: 1'i ağır 2 yaralı
Pendik'te 2 tır ile 2 otomobil birbirine girdi: 1'i ağır 2 yaralı
Pendik'te 2 tır ile 2 otomobil birbirine girdi: 1'i ağır 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Ayabakan

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Pendik'te 2 tır ile 2 otomobil birbirine girdi: 1'i ağır 2 yaralı - Haberler
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