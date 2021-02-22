16 yaşındaki genç kız, tabanca ile kendini başından vurdu
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16 yaşındaki genç kız, tabanca ile kendini başından vurdu

22.02.2021 12:32 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:37

İstanbul Pendik'te 16 yaşındaki genç kız, evde bulunan tabanca ile kendini başından vurdu. Ağır yaralı genç kız hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Pendik Kavakpınar Mahallesi Hüsnüzan Sokak'ta sabah saatlerinde yaşanan olayda, 16 yaşındaki lise öğrencisi B.K. iddiaya göre evde bulunan tabanca ile kendisini başından vurdu. Genç kız kanlar içerisinde yere yığılırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

16 yaşındaki genç kız, tabanca ile kendini başından vurdu

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

16 yaşındaki genç kız, tabanca ile kendini başından vurdu

"DELİ DOLU BİR KIZDI"

Olaya tanık olan mahalleli Işıl Korkmaz, "Sesler duyduk. Birini babası annesi öldü sandık öyle bir bağrış vardı. Yukarı çıktığımda komşunun kızı kanlar içinde yerde yatıyordu. Yanına gittiğimde silah yoktu sadece kovan vardı. Battaniyeyle ben kafasına tampon yaptım. Babası o sırada işten geldi. Giderken kendindeydi, hatta benim kolumu da sıktı. Adını söyledikçe kolumu sıktı. Tanıyoruz çok iyi deli dolu bir kızdı" dedi.

16 yaşındaki genç kız, tabanca ile kendini başından vurdu
16 yaşındaki genç kız, tabanca ile kendini başından vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ

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