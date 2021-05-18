PENDİK MARİNA'DA TEKNE VE YAT SAHİPLERİNİN DENİZ SALYASI İSYANI

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ-Murat KORKMAZ / İstanbul DHA - PENDİK Marina'yı deniz salyası sardı, tekne ve yat sahipleri zarar gördüklerini söyledi.

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ-Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA - PENDİK Marina'yı deniz salyası sardı, tekne ve yat sahipleri zarar gördüklerini söyledi. Yat sahibi Levent Aslan, "Teknelerin su emisyonlarının bulunduğu bölgelerden girdiği takdirde motorlara hararet yaptırarak, motorların yanmasına kadar zarara yol açabiliyor" dedi.

Deniz salyası olarak bilinen müsilaj, Marmara Denizi'nde görülmeye devam ediyor. Bazı bölgelerde deniz suyunu tamamen kaplayarak, deniz canlıları için tehlike oluşturan, balıkçıların sezonu erken kapatmasına neden olan deniz salyası Pendik Marina'da ise, milyonluk tekne ve yatları da sardı. Sahipleri, deniz salyasının tekne ve yatlara da zarar verdiğini söyledi.

"MOTORLARI YAKIYOR"

Yat sahibi Levent Aslan, "Yaklaşık 20 gündür bu vakayla karşı karşıyayız. Denizin sadece bu bölgesinde değil, Kalamış'tan Tuzla'ya kadar olan sahil şeridinde, rüzgara bağlı olarak burada toplanıyor ya da geri gidiyor. Devamlı bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Buna bir çözüm arıyoruz açıkçası. Teknelerin su emisyonlarının bulunduğu bölgelerden girdiği takdirde motorlara hararet yaptırarak, motorların yanmasına kadar zarara yol açabiliyor. Aynı zamanda kirlilik ve koku yapıyor. Bu bölgedeki birçok balık ölüyor" dedi.

"FİLTLERİ TIKIYOR"

Bir başka yat sahibi ise, 'Bu kirlilik bir aydır var. Şu anda bu denizin ürettiği planktonların çoğalması sebebiyle oluşan doğal bir olay. İnşallah gideceğini umuyoruz. Bir yandan marina toplamaya çalışıyor. Ama tabi çok yetersiz kalıyor. Bir yandan ürüyor, bakteri türü şeyler bunlar. Denizin kirliliğinden de oluşan malzemelerden de kaynaklanan şeyler. Beraber birleşince çok kötü bir oluşum oldu denizde. Bu tekne sevenleri çok kötü bir duruma soktu. İnsanlar bu yaz nasıl denize gireceklerini düşünüyorlar. Ana makine emişlerinde, jeneratör emişlerinde, deniz suyu devir daimini tıkma söz konusu. Filtreleri tıkıyor, her hafta tıkama sonucu açıyoruz filtreleri söküyoruz. Meşakkatli ve devamlı masraflı bir iş. Filtre temizliği derken usta çağırıyorsun. Benim elimden geliyor kendim yapıyorum. Elinden gelmeyenler ne yapacak' Devamlı malzeme getirtip, usta çağıracaklar. Bu vaziyette devamlı masraf. Bu boyutta, 18 metre civarında bir tekne, yılda 60 bin lira civarında bağlama parası ödüyor. Bunun haricinde elektrik ve su masraflarıyla birlikte bu 70 bin lirayı geçiyor" diye konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı