Pendik'te metro inşaatında şiddetli patlama anı kamerada

Pendik'te bulunan bir metro inşaatında, dinamitlerin kontrolsüz şekilde patlatılmasıyla şiddetli patlama meydana geldi.

Pendik'te bulunan bir metro inşaatında, dinamitlerin kontrolsüz şekilde patlatılmasıyla şiddetli patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çevredeki binaların camları paramparça olurken, şiddetli patlama bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Pendik Kaynarca'da bulunan İBB Metro istasyonu inşaatında saat 19.40 sıralarında şiddetli patlama meydana geldi. Şiddetli patlama nedeniyle çevredeki iş yeri ve apartmanların camları paramparça olurken, şantiyede çalışan bir işçi hafif yaralandı. Patlama nedeniyle 13 binada hasar oluştuğu öğrenildi. Şiddetli patlama bir yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA