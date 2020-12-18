Yaşlı adam, pencereyi kapatmak isterken canından oldu
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Yaşlı adam, pencereyi kapatmak isterken canından oldu

18.12.2020 17:56 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:28

Konya'da 3'üncü kattaki evinin penceresini kapatmak isteyen 65 yaşındaki adam, dengesini kaybedip aşağıya düşüp hayatını kaybetti.

Konya'da, saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesi Karacadağ Sokak Baki sitesinde yaşanan olayda, 10 katlı binanın 3'üncü katında oturan Hasan Karakarçayıldız (65), iddiaya göre açık kalan pencereyi kapatmak isterken dengesini kaybedince aşağıya düştü.

YAŞLI ADAM OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Hasan Karakarçayıldız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Hasan Karakarçayıldız'ın 1999 depremine yakalandığı sırada panik atak hastalığına yakalandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı adam, pencereyi kapatmak isterken canından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN

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