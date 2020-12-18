Yaşlı adam, pencereyi kapatmak isterken canından oldu

Konya'da, saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesi Karacadağ Sokak Baki sitesinde yaşanan olayda, 10 katlı binanın 3'üncü katında oturan Hasan Karakarçayıldız (65), iddiaya göre açık kalan pencereyi kapatmak isterken dengesini kaybedince aşağıya düştü.

YAŞLI ADAM OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Hasan Karakarçayıldız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Hasan Karakarçayıldız'ın 1999 depremine yakalandığı sırada panik atak hastalığına yakalandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN