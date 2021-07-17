Pencereden düşen kardeşi ambulansa taşınırken gözyaşlarına boğuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pencereden düşen kardeşi ambulansa taşınırken gözyaşlarına boğuldu

Pencereden düşen kardeşi ambulansa taşınırken gözyaşlarına boğuldu
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, 1'inci kattaki evlerinin penceresinden düşen Ecrin Aslan (2), ağır yaralandı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, 1'inci kattaki evlerinin penceresinden düşen Ecrin Aslan (2), ağır yaralandı. Ecrin annesi tarafından ambulansa taşınırken, ailenin diğer kızı 5 yaşındaki Defne, gözyaşlarına boğuldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın 1'inci katında oturan Semra ve Selahattin Aslan çiftinin kızları Ecrin, çıktığı pencereden dengesini kaybedip beton zemine düştü. Durumu fark eden yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Semra Aslan, kucağına aldığı küçük kızını ambulansa taşıdı. Bu sırada ailenin 5 yaşındaki kızı Defne, annesinin elbisesinden tutup yanında yürürken gözyaşlarına boğuldu.

Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ecrin Aslan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.


Pencereden düşen kardeşi ambulansa taşınırken gözyaşlarına boğuldu
Pencereden düşen kardeşi ambulansa taşınırken gözyaşlarına boğuldu
Pencereden düşen kardeşi ambulansa taşınırken gözyaşlarına boğuldu
Pencereden düşen kardeşi ambulansa taşınırken gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Tolga Akış Zeynep Bastık Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Metin Oktay Burak Elmas Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pencereden düşen kardeşi ambulansa taşınırken gözyaşlarına boğuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 11:58:22. #1.14#

title