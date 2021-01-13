Pence, Trump'ı görevden almak için anayasanın 25. ek maddesini kullanmayacağını açıkladı

ABD'de kanlı Kongre baskınının sebebi olarak gösterilen Başkan Trump'ın, 20 Ocak'taki devir teslim töreninden önce azledilebileceği gündeme geldi. Başkan Yardımcısı Mike Pence ise anayasanın 25. ek maddesini kullanarak Trump'ın görevden alınmasına yönelik herhangi bir adım atmayacağını açıkladı.

ABD'de Kongre baskınının ardından, 25. ek maddeyi kullanarak olayların sorumlusu olarak görülen Trump'ı görevden alması için Kongreden sık sık çağrı alan Pence sessizliğini bozdu. Trump'a karşı anayasanın 25. ek maddesinin kullanılmasını öngören tasarının oylaması öncesi Pence, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'ye bir mektup gönderdi.

Pence, mektubunda, "25. maddeyi devreye sokmak gibi bir eylemin ülkemizin çıkarına olduğunu ya da anayasa ile uyuştuğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

"SİYASİ OYUNLARA ALAN AÇMAYACAĞIM"

Geçen hafta, Trump'ın kendisine yaptığı "seçim sonuçlarını reddet" çağrısına da uymadığını anımsatan Pence, "Şimdi de Temsilciler Meclisinin, ülkemiz tarihindeki bu kadar ciddi bir döneminde siyasi oyunlar oynamasına alan açmayacağım." görüşünü paylaştı.

SADECE SAĞLIK SORUNLARINDA DEVREYE SOKULABİLİR

Pence, 25. ek maddeyi kullanarak Trump'ı görevden almanın kötü bir emsal oluşturacağı konusunda uyarıda bulunarak, bu maddenin yalnızca başkanın sağlık sorunları nedeniyle görevini yapamaması durumunda devreye sokulması gerektiğinin altını çizdi.

"ÜZERİME DÜŞENİ YAPACAĞIM"

Ülkede son dönemdeki gerginliğe de işaret eden Pence, "Kongrenin her bir üyesini, daha fazla bölücü eylemlerden kaçınmaya davet ediyorum. ABD'nin bir sonraki başkanı olacak Joe Biden'ın yemin törenine hazırlanırken, tansiyonun düşürülmesi ve ülkemizin birleşmesine yönelik çabalarımızda bizimle çalışın. Ben de gelecek yönetime, hükümetin düzenli bir şekilde devredilmesi için iyi niyet çerçevesinde üzerime düşeni yapacağım." ifadelerini kullandı.