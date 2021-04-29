"Komandolarımız teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralara girerek teröristlerin izini sürüyor"

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında komandoların teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralara teker teker girerek teröristlerin izini sürdüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında komandoların teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralara teker teker girerek teröristlerin izini sürdüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı gibi sürdürüldüğünü, teröristlere ait mayın ile el yapımı patlayıcı (EYP) tuzaklarının imha edildiğini ve tespit edilen sığınak, barınak ve mağaraların da tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "23 Nisan 2021'de başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör hedeflerini tek tek etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Gece gündüz demeden kahramanca ve fedakarca görev yapan kahraman Mehmetçikler, teröristlere ait mayın ve EYP tuzaklarını tek tek imha ederken bir yandan da her bir sığınak, barınak ve mağaraya girerek teröristlerin izini sürüyor. Tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralar komandolarımız tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale getiriliyor" ifadelerine yer verildi.

(Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER