Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başladığını açıkladı. Operasyon kapsamında İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolar, hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta yuvalanan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başladığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de!" denildi.

"KOMANDOLAR BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ"

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir.

"OPERASYON, MEŞRU MÜDAFAA HAKLARIMIZ ÇERÇEVESİNDE İCRA EDİLMEKTEDİR"

Pençe-Kaplan Operasyonu'nun uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakları çerçevesinde icra edildiği belirtilen açıklamada, "Operasyon, karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik düzenlenmektedir" ifadelerine yer verildi.