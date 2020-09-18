Pembe Top Sahada nedir? Pembe Top hangi hastalığın sembolüdür? Pembe Top sahada hava atışı yapan ünlüler!
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Pembe Top Sahada nedir? Pembe Top hangi hastalığın sembolüdür? Pembe Top sahada hava atışı yapan ünlüler!

Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleşen Pembe Top Sahada projesi bu yıl Neslihan Atagül'ün katılımıyla gerçekleşecek. Pembe Top Sahada hangi hastalığın sembolüdür? Pembe Top Sahada nedir? Pembe Top Sahada hava atışını hangi ünlü yaptı?

Pembe Top Sahada nedir? Pembe Top hangi hastalığın sembolüdür? Pembe Top sahada hava atışı yapan ünlüler!
18.09.2020 09:10 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:14

PEMBE TOP SAHADA NEDİR?

Meme kanserine erken tanı farkındalığının sembolü olan Pembe Top Sahada projesi her yıl belirlenene ünlünün hava atışı yapması ile başlar. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleşen bu proje büyük ilgi görmektedir.

PEMBE TOP SAHADA HAVA ATIŞI YAPAN ÜNLÜLER!

Her yıl gerçekleşen ve meme kanserine dikkat çekmek için yapılan Pembe Top Sahada projesine her yıl farklı ünlü kadın destek oluyor.

2014 PEMBE TOP SAHADA BEREN SAAT

Pembe Top Sahada nedir? Pembe Top hangi hastalığın sembolüdür? Pembe Top sahada hava atışı yapab ünlüler!

2015 PEMBE TOP SAHADA BERGÜZAR KOREL

Pembe Top Sahada nedir? Pembe Top hangi hastalığın sembolüdür? Pembe Top sahada hava atışı yapab ünlüler!

2016 PEMBE TOP SAHADA SİNEM KOBAL

2017 PEMBE TOP SAHADA ELÇİN SANGU

Pembe Top Sahada nedir? Pembe Top hangi hastalığın sembolüdür? Pembe Top sahada hava atışı yapab ünlüler!

2018 PEMBE TOP SAHADA ÖZGE ÖZPRİNCÇİ

2019 BENSU SORAL

Pembe Top Sahada nedir? Pembe Top hangi hastalığın sembolüdür? Pembe Top sahada hava atışı yapab ünlüler!

2020 NESLİHAN ATAGÜL


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