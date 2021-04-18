Pembe Süper Ay 26 Nisan'da…

Nisan Dolunayı... Ay, Güneş ile Dünya arasından uzaklaşıp Dünya'nın tam ters tarafına geçtiğinde, yani Dünya, Ay ve Güneş arasındayken Ay'ın Dünya'ya bakan yüzü Güneş ışığıyla aydınlanır ve Dolunay dediğimiz görsel şölen oluşur.

Nisan Dolunayı…

Ay, Güneş ile Dünya arasından uzaklaşıp Dünya'nın tam ters tarafına geçtiğinde, yani Dünya, Ay ve Güneş arasındayken Ay'ın Dünya'ya bakan yüzü Güneş ışığıyla aydınlanır ve Dolunay dediğimiz görsel şölen oluşur.

Bu ay, Süper Pembe Ay, yılın hem en büyük hem de en parlak dolunayı olacak.

Geçen Mayıs ayından beri beklenen bu yılın iki Süper Ay'ının ilkini bu ay bekliyoruz ama ne zaman göreceğiz?

Ay'ın Dünya'ya en yakın noktaya gelmesiyle oluşan bu nadir olay, bu yıl önce 26 Nisan gecesi sonra da 26 Mayıs'ta gözlenecek.

Süper Ay, tipik bir dolunaydan yüzde 7 kadar büyük ve yüzde 15 kadar daha parlak diye bilinir.

Bu dolunay, "Pembe" ismini erkenden açan yabani bahar çiçeklerinden alıyor.

İSMİ PEMBE RENGİNDEN GELMİYOR!

Yani rengi pembe olduğu için değil.

Bu bahar çiçeğinin adı: Phlox subulata.

Türkçesi: Alev Çiçeği.

Kuzey Amerika'nın doğusuna özgü bir çiçek.

Kabilelerin her dolunaya değişik bir isim vererek hem mevsimleri hem de Ay takvimlerini daha kolay takip ettiklerini biliyoruz.

Bazı kültürler "Yumurta Ay" veya "Balık Ayı" da diyorlar.

Diğer ilginç isimler: Filizlenen Çim Ayı, Yabani Tavşan Ayı.

Güney Kutbu'nda ise kışa hazırlıkla bağlantılı olarak Avcı Ayı, Ölen Çim Ayı, Seyahat Ayı gibi isimlere de rastlanıyor.

Keyifli Dolunaylar...

Kaynak: Space Mag Türkiye