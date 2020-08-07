Pembe Panter filmi konusu nedir? Pembe Panter oyuncuları ve Pembe Panter özeti!
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Pembe Panter filmi konusu nedir? Pembe Panter oyuncuları ve Pembe Panter özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Pembe Panter filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Pembe Panter konusu, özeti ve Pembe Panter oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Pembe Panter filminin detayları…

Pembe Panter filmi konusu nedir? Pembe Panter oyuncuları ve Pembe Panter özeti!
07.08.2020 09:59 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:03

İzleyenleri ekrana bağlayan Pembe Panter filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Pembe Panter filmini izleyecek olanların merak ettiği Pembe Panter konusu nedir, Pembe Panter oyuncuları kimler ve Pembe Panter özeti gibi konuları inceliyoruz.

PEMBE PANTER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Müfettiş Jacques Clouseau, onunla karşılaşsın ya da karşılaşmasın tüm suçluların kalplerine korku salan bir isimdir. Belki de bu onun yeteneklerinin benzersiz, ele geçirilmesi çok zor, kelime hazinesinin ve fiziksel koordinasyonunun da üstün olmasındandır... Fakat her şeye rağmen bu karmaşık olayları çözme tarzı ile her zaman sonuca ulaşıyor olması, kendi yöntemleri ile de olsa, suçluları ondan çekinir hale getirmiş olabilir.

Müfettiş Clouseau o güne dek karşılaştığı en önemli olaylardan birini çözmeye uğraşıyor.

Dünyaca ünlü futbol antrenörü, Yves Gluant Fransız milli takımının Çin milli takımı karşısında galip gelmesini sağlamıştır. Hayranları tarafından etrafı sarılan Glaunt uluslarası bir pop yıldızı olan sevgilisi Xania ile bu coşkuyu paylaşırken nereden geldiği belli olmayan zehirli bir okla yere düşer. Panik sırasında ise paha biçilemez elmas yüzüğü 'Pembe Panter' gizemli bir şekilde ortadan kaybolur.

Cinayet medyada sansasyon uyandırırken, halk arasında da ulusal bir takıntı haline gelmiştir. Davayı çözme görevi Şef Dedektif Dreyfus'a verilir. Dreyfus daha önceki başarılarından dolayı, Onur Madalyası almış iyi bir polistir. Yedi kez Onur Madalyasına layık görülmüş deneyimli Dreyfus için hata kabul edilemez bir durumdur... Hele de Müfettiş Clouseau'nun servise verebileceği zararlar asla kabul edilemez...

Clouseau ve yeni asistanı Gilbert Ponton, onları Paris'e oradan da New York'a götüren bir dizi ipucunun peşine takılırlar.

PEMBE PANTER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Shawn Levy

Oyuncular: Steve Martin, Kevin Kline, Beyoncé Knowles, Jean Reno, Emily Mortimer

Tür: Aksiyon, Komedi

Yapım Yılı: 2006 (93 dk)

Vizyon Tarihi: 24 Mart 2006 Cuma

Senaryo: Len Blum, Steve Martin

Yapımcı Firma: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Yapım Ülkesi: Amerika

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: The Pink Panther

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