Pelitli mahalle sakinleri tapularına kavuştu

03.10.2019 17:25

İmar Uygulamaları kapsamında Pelitli Mahallesinde tapu tescil işlemleri biten iki bölgenin tapularını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz maliklerine teslim etti.



Başkan Büyükgöz çalışmaların hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Gebze Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen tapu teslim töreninde açıklama yapan Başkan Büyükgöz, "Bugün Gebze'mizde başlatmış olduğumuz imar uygulamaları çalışmaları kapsamında 2 bölgemizin tapu tescil işlemleri bitti ve bugün tapularını teslim ediyoruz. Bizim tüm hedefimiz 2020 yılı sonuna kadar Gebze'de imar uygulaması yani halkın bildiği şekliyle şuurlandırma çalışmalarını tamamını bitirme hedefimiz bulunmakta. Bununla alakalı ekibimizle çalışıyoruz. İnşallah bu çalışmalar bittikten sonra sanayicimiz, yatırımcımız veya gayrimenkulünü değerlendirme konusunda hayali ve hedefi olan insanlarımıza bu imkanları sunmuş olacağız. Bu konuda bizlere anlayışla karşıladıkları için, çalışmalarımızda kolaylık sağladıkları için tüm vatandaşlarımıza ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza mesai arkadaşlarımıza ve paydaş olarak tapu müdürlükleri ve kadastro müdürlüklerine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Gebze'mize Kocaeli'mize ülkemize bu çalışmaların hayırlı olmasını diliyor saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA