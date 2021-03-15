Pelin Karahan Kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Pelin Karahan Kimdir?

TRT1' de "Bir Zamanlar Kıbrıs adında" yeni bir dizi başlıyor. Yüzler yeni başlayacak diziye çevrildi. Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi isimler paylaşıyor. Dizinin başrolünde yer alan Pelin Karahan kimdir? Detaylı bilgiler haberimizde!

TRT1' de "Bir Zamanlar Kıbrıs adında" yeni bir dizi başlıyor. Yüzler yeni başlayacak diziye çevrildi. Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi isimler paylaşıyor. Dizinin başrolünde yer alan Pelin Karahan kimdir? Detaylı bilgiler haberimizde!

PELİN KARAHAN KİMDİR?

Asıl adı Vildan Pelin Karahan Güntay, 6 Ekim 1984'de dünayay gelmiş,, Türk oyuncu ve sunucudur.

Karahan, İlkokulu Arı Koleji'nde okudu. Ortaokulun bir bölümünü Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda ve Ödemiş İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Aynı yıl Polis Koleji'ni kazandı. Daha sonra Polis Kolejini bırakıp Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi'ne devam etti ve başarıyla mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme'den mezun oldu. Karahan, okul yıllarında çeşitli faaliyetlere büyük katılım gösterdi. İstanbul'a çalışmak için geldiğinde ek iş olarak çalışmak için Erberk Ajans'a kaydoldu. Bu ajans aracılığıyla Çağan Irmak ile Demirdöküm reklam filmini çekti. Daha sonra Kavak Yelleri dizisinin seçmelerine katıldı ve Aslı rolüne seçildi. Bu dizide Dağhan Külegeç ile olan uyumu göz doldurdu ve efsane iki aşık Aslı Efe'yi AsEf'i yaşattı. Reklamların devamı da geldi. Nestle Kit-Kat, Coca Cola Light, Ülker Royal Golf, Yedigün, Carrefour, Penti, Komili Şampuan, İpana reklam filmlerinde de oynadı. Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Mihrimah Sultan'ı canlandırdı.

-TRT Okul'da "Bir Evde" adlı hayvan bakımı programını sundu.

-Show TV'de "Pelin Karahan ile Nefis Tarifler" adlı yemek programını sundu.

Filmografisi

2007 - 2011 Kavak Yelleri- Aslı Zeybek

2012 - 2014 Muhteşem Yüzyıl- Mihrimah Sultan

2012 Mavi Kelebekler- Konuk Oyuncu

2015 - 2016 Yeter- Aylin Harmanlı

2018 Yuvamdaki Düşman- Konuk Oyuncu

2021- Bir Zamanlar Kıbrıs -Başrol Oyuncusu

Sunucu

-Bir evde (20 dakika) (TRT Okul)

-Pelin Karahan ile Nefis Tarifler (Show TV)

Bir Zamanlar Kıbrıs Konusu

1963, Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.

Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikâyesi ile iç içe geçer.

Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği "Bir Zamanlar Kıbrıs", kahramanların gerçek yaşam mücadelelerini, aşklarını, ayrılıklarını ve hüsranlarını TRT 1 ekranlarından seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.