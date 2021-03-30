Pelin Çalışkanoğlu kimdir?

Haliç Üniversitesi Konservutuvar tiyatro bölümü mezunudur. Müşfik Kenter'in öğrencilerindendir. Mezun olduktan sonra film ve dizilerde rol almaya başlamıştır. Elif dizisinde rol alan Çalışkanoğlu dizidede Pelin karakterini canlandırmıştır. Pelin Çalışkanoğlu kimdir, kaç yaşında? Pelin Çalışkanoğlu nereli, mesleği nedir? Pelin Çalışkanoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Haliç Üniversitesi Konservutuvar tiyatro bölümü mezunudur. Müşfik Kenter'in öğrencilerindendir. Mezun olduktan sonra film ve dizilerde rol almaya başlamıştır. Elif dizisinde rol alan Çalışkanoğlu dizidede Pelin karakterini canlandırmıştır. Pelin Çalışkanoğlu kimdir, kaç yaşında? Pelin Çalışkanoğlu nereli, mesleği nedir? Pelin Çalışkanoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PELİN ÇALIŞKANOĞLU KİMDİR?

Pelin Çalışkanoğlu Haliç Üniversitesi Konservutuvar tiyatro bölümü mezunudur. Müşfik Kenter'in öğrencilerindendir. Mezun olduktan sonra film ve dizilerde rol almaya başlamıştır. Elif dizisinde rol alan Çalışkanoğlu dizidede Pelin karakterini canlandırmıştır. İstanbul doğumludur.

Koruyucu bir ailede yetişen Pelin Çalışkanoğlu bir röportaj'da öz ailesinin kendisini İstanbul Kadıköy Fenerbahçe Parkı'nda bir koruyucu aileye verdiğini 7 yaşında iken öğrendiğini belirtmiştir. İlk öğrendiğinde bunu kabullenmesi çok zor olsada şimdi iyiki vermişler diye bu konu ile ilgili açıklamaları mevcuttur.

Koruyucu ailedeki babasının vefat ettiğini annesi ile birlikte sıkça gezdiklerini dile getirmektedir. Öz kardeşinide bir yetiştirme yurduna vermişler ancak artık orada olmadığını ve sık sık görüştüğünü belirtmektedir.

O yıllardan itibaren içinde bir koruyucu aile derneği kurmak istediğini ve günümüzde bu hayalini gerçekleştirdiğini açıklamıştır. Günümüzde Kalben Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneğini aktif hale getirmeyi başarmışlardır.

Öz ailesi ilede onların ihtiyaçları doğrultusunda sık olmasada görüştüğünü belirten Pelin Çalışkanoğlu Haliç Üniversitesi Konservutuvar tiyatro bölümü mezunudur.