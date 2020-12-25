Pelin Batu kimdir? Pelin Batu kaç yaşında, nereli? Pelin Batu kiminle evli?
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PELİN BATU KİMDİR?
Pelin Batu, 27 Aralık 1978 tarihinde, Ankara'da dünyaya geldi. Anne tarafından Arnavut kökenli olan Batu'nun babası, eski milletvekillerinden olan emekli büyükelçi İnal Batu'ydu. Babasının büyükelçilik görevi nedeniyle çocukluğu aralarında ABD, Fransa ve Pakistan'ın da bulunduğu pek çok ülkede geçen Batu, liseyi New York, ABD'de bulunan Marymont Okulu'nda bitirdi ve ardından Mannes Müzik Koleji'nde tiyatro ve müzik eğitimi aldı. Batu'nun üniversite derecesi ise Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde tamamlandı.
1999 yılında vizyona giren Harem Suare adlı sinema filminde canlandırdığı Cariye Nevres karakteri ile sinemaya atılan Batu, aynı yıl vizyona giren iki filmin daha kadrosunda yer aldı; Akşam Güneşi ve Hayal Kurma Oyunları. Batu'nun sinema kariyerindeki en önemli rollerden birisi ise 2000 tarihinde vizyona giren, yönetmenliğini Sinan Çetin'in yaptığı ve başrollerini Kadir İnanır ile Müjde Ar'la paylaştığı Komser Şekspir odu.
PELİN BATU FİLMLERİ
Harem Suare, Çerkez Cariye Nevres, 1999
Akşam Güneşi, Jülide, 1999
Hayal Kurma Oyunları, Zeynep, 1999
Komser Şekspir, Komiserin kızı Su, 2000
Şellale, Nihal, 2001
O Şimdi Asker, Müzeyyen, 2002
İçerideki, Kizar 2002
Baba, Deniz, 2003
Bakış, 2003
Ayışığı Neredesin, 2004
Kerem ile Aslı, 2004
Sessiz Gece, Çiçek, 2005
Pars: Kiraz Operasyonu, İnci öğretmen, 2006
Dün Gece Bir Rüya Gördüm, Lâle, 2006
Ben Fazla Kalmayacağım, Konuk oyuncu, 2007
Yağmurdan Sonra, Sumru, 2008
Kanımdaki Barut, (2009