Pelin Akil kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, burcu ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni katılan oyunculardan olan Pelin Akil'in hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Peki Pelin Akil kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Tüm bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.
EDHO dizisine yeni katılan oyunculardan birisi de Pelin Akil'dir. Peki Pelin Akil kkimdir, aslen nereli, kaç yaşında, memleketi neresi, mesleği nedir? Rol aldığı yapımlar nelerdir?
PELİN AKİL KİMDİR?
Pelin Akil, 17 Nisan 1986, İstanbul doğumlu Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur.
Pelin Akil doğum tarihi : 17 Nisan 1986
Pelin Akil kaç yaşında : 34 yaşında
Pelin Akil nereli : İstanbul doğumlu
Pelin Akil mesleği ne : Oyuncu
Pelin Akil burcu ne : Koç
Pelin Akil evli mi : Evet
Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum sevgilim ve Closer gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır. Pelin Akili biz ilk olarak 2007-2011 yılları arasında FOX TV'de yayımlanan Arka Sıradakiler dizisiyle tanıdık, ardından TRT 1'de yayınlanan Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünu oynadı, Kurt Kanunun'da oynadığı süreçte bir de TRT 1'de yayımlanan Seksenler dizisinde Seçil karakterine can veriyordu. Daha sonra Pelin Akil başka projelerde yer aldı ama 6. sezonda tekrar Seksenler dizisine dahil olmuştur. 2012 yılında Show TV'de yayımlanan Suskunlar dizisinde Nisan karakterini canlandıran Pelin Akil daha sonra karşımıza 2014 yılında TRT 1'de yayınlanan Kızıl Elma dizisiyle çıktı. 2015'te Show TV'de yayımlanan Ne Münasebet dizisinde Nil karakterine can vermiştir. Bunların yanı sıra Atv'de de yayınlanan Aile İ?i ve yine Star TV de yayımlanan Çember gibi projelerde yer almıstır. Pelin Akil sadece dizilerde oynamadı, hem beyaz perdede hem tiyatro oyunlarıyla karşımıza çıkmaya devam etti.
PELİN AKİL ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Tiyatro oyunları:
Marika'nın Serveti
Rent Müzikali
Abim Geldi
İstanbulname
Closer
Sersefil-Korkuyorum sevgilim
Depo
Son 5 yil
Filmografi:
2020 - günümüz : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz :
2020 : Uzak Ara Eğlence : Sunucu
2018 : Bittin Sen : Pelin
2018 : Keşif : Semiha
2017 : Çember : Ay?e
2017 : Damat Takımı : Sera
2017 : Deli A?k : Ne?e
2016 : Aile İşi : Müjde
2016 : Seksenler : Seçil
2015 : Ne Münasebet : Nil
2015 : Sakli : Elif
2014 : Aşktan Kaçılmaz : Yasemin
2014 : Kızılelma : Zeynep Gevher
2013 : İnadına Yaşamak : Sedef
2013 : Su ve Ateş : Nupelda
2013 : Ana (Kisa film) : Bir Hayat Kadını
2013 : Osmanlı Tokadı : Irmak Güzel
2012 : Suskunlar : Nisan
2012 : Seksenler : Seçil
2012 : Kurt Kanunu : Ballı Naciye
2008-2011 : Arka Sıradakiler
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2020 : Sleepy Bebek Bezi
2017 : Cif
2008 : Ka?mir Halı
2008 : Istikbal Mobilya Biomagic
2007 : Uno ekmek
2007 : Braun
2007 : Ülker Caramio
Klip:
2014 : Kolpa- Gurur benim neyime