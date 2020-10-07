Pelin Akil kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, burcu ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni katılan oyunculardan olan Pelin Akil'in hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Peki Pelin Akil kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Tüm bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

EDHO dizisine yeni katılan oyunculardan birisi de Pelin Akil'dir. Peki Pelin Akil kkimdir, aslen nereli, kaç yaşında, memleketi neresi, mesleği nedir? Rol aldığı yapımlar nelerdir?

PELİN AKİL KİMDİR?

Pelin Akil, 17 Nisan 1986, İstanbul doğumlu Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur.

Pelin Akil doğum tarihi : 17 Nisan 1986

Pelin Akil kaç yaşında : 34 yaşında

Pelin Akil nereli : İstanbul doğumlu

Pelin Akil mesleği ne : Oyuncu

Pelin Akil burcu ne : Koç

Pelin Akil evli mi : Evet

Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum sevgilim ve Closer gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır. Pelin Akili biz ilk olarak 2007-2011 yılları arasında FOX TV'de yayımlanan Arka Sıradakiler dizisiyle tanıdık, ardından TRT 1'de yayınlanan Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünu oynadı, Kurt Kanunun'da oynadığı süreçte bir de TRT 1'de yayımlanan Seksenler dizisinde Seçil karakterine can veriyordu. Daha sonra Pelin Akil başka projelerde yer aldı ama 6. sezonda tekrar Seksenler dizisine dahil olmuştur. 2012 yılında Show TV'de yayımlanan Suskunlar dizisinde Nisan karakterini canlandıran Pelin Akil daha sonra karşımıza 2014 yılında TRT 1'de yayınlanan Kızıl Elma dizisiyle çıktı. 2015'te Show TV'de yayımlanan Ne Münasebet dizisinde Nil karakterine can vermiştir. Bunların yanı sıra Atv'de de yayınlanan Aile İ?i ve yine Star TV de yayımlanan Çember gibi projelerde yer almıstır. Pelin Akil sadece dizilerde oynamadı, hem beyaz perdede hem tiyatro oyunlarıyla karşımıza çıkmaya devam etti.

PELİN AKİL ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Tiyatro oyunları:

Marika'nın Serveti

Rent Müzikali

Abim Geldi

İstanbulname

Closer

Sersefil-Korkuyorum sevgilim

Depo

Son 5 yil

Filmografi:

2020 - günümüz : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz :

2020 : Uzak Ara Eğlence : Sunucu

2018 : Bittin Sen : Pelin

2018 : Keşif : Semiha

2017 : Çember : Ay?e

2017 : Damat Takımı : Sera

2017 : Deli A?k : Ne?e

2016 : Aile İşi : Müjde

2016 : Seksenler : Seçil

2015 : Ne Münasebet : Nil

2015 : Sakli : Elif

2014 : Aşktan Kaçılmaz : Yasemin

2014 : Kızılelma : Zeynep Gevher

2013 : İnadına Yaşamak : Sedef

2013 : Su ve Ateş : Nupelda

2013 : Ana (Kisa film) : Bir Hayat Kadını

2013 : Osmanlı Tokadı : Irmak Güzel

2012 : Suskunlar : Nisan

2012 : Seksenler : Seçil

2012 : Kurt Kanunu : Ballı Naciye

2008-2011 : Arka Sıradakiler

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2020 : Sleepy Bebek Bezi

2017 : Cif

2008 : Ka?mir Halı

2008 : Istikbal Mobilya Biomagic

2007 : Uno ekmek

2007 : Braun

2007 : Ülker Caramio

Klip:

2014 : Kolpa- Gurur benim neyime