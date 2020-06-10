Pelikan ve leylekler Boğazköy Barajı'nı mesken tutu Pelikan ve leylekler Boğazköy Barajı'nı mesken tutu Bursa'nın İnegöl ilçesinde göç eden pelikan ve leyleklerin uğrak yeri haline gelen Boğazköy Barajı yeni konuklarına ev sahipliği yapıyor.

Pelikan ve leylekler Boğazköy Barajı'nı mesken tutu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde göç eden pelikan ve leyleklerin uğrak yeri haline gelen Boğazköy Barajı yeni konuklarına ev sahipliği yapıyor.

Bursa'yı mesken tutan kuşlar kuş fotoğrafçılarının da dikkatini çekiyor. Gölde renkli görüntüler oluşturan pelikanlar ve leylekler burada bir süre dinlendikten sonra göç yolculuklarına devam ediyo

Leyleklerin mesken tuttuğu Boğazköy Barajına değişik türden kuşların gelmeye devam ettiğini belirten uzmanlar, son bir kaç yıldır da pelikanların sayısının gittikçe arttığını belirtiyor. Bazen toplu bir şekilde bulunan pelikanlar bazen de ayrı ayrı noktalarda duruyorlar. Boğazköy barajında suyun tadını çıkaran pelikanlar kameralara da adeta poz veriyor.

Kaynak: İHA