Pekin ördeği nasıl yapılır, fiyatı ne kadar? Masterchef yemekleri! Pekin ördeği düdüklüde kaç dakikada pişer?

Pekin ördeği nasıl yapılır, fiyatı ne kadar? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Masterchef'te verilen tariflerden biri olan Pekin ördeği daha çok portakallı Pekin ördeği olarak da geçmekte. Pekin ördeği, Pekin orijinli bir yemektir. İmparatorluk çağından beri hazırlanmaktadır. Et, ince, çıtır derisi ile karakterize edilir, usulüne göre yapıldığı zaman, deri ve etler aşçı tarafından masaya servis edilirken dilimlenir. İşte, portakallı pekin ördeği tarifi, malzemeleri, yapılışı...

PORTAKALLI PEKİN ÖRDEĞİ MALZEMELERİ

3 kg'lik Pekin ördeği

1 portakal, ikiye kesilmiş

12 cl ördek veya tavuk suyu (tazeden hazırlanması tavsiye edilir)

1 adet havuç

1 kereviz sapı

4 dal taze kekik

2-3 dal maydanoz

1 küçük kırmızı soğan (8 parçaya bölünmüş)

1 yemek kaşığı tuz

1 çay kaşığı taze veya kuru kişniş

1 çay kaşığı kimyon

Taze çekilmiş karabiber

NASIL YAPILIR?

Tuz, kişniş, kimyon ve biberi küçük bir kapta güzelce harmanlayın. Pekin ördeğinin yüzeyini bu baharat karışımı ile sıvayın. Ördeğin içini dört parçaya bölünmüş yarım portakal, yine dört parçaya bölünmüş soğan, taze kekik ve maydanoz ile doldurun. Bu malzemeleri ördeğin arkasından yerleştirebilir ya da daha zor bir yöntem olan göğüs kafesini açmayı deneyebilirsiniz. Göğsünü açtığınız ördeğin içini doldurduktan sonra tekrar kapayabilmek için ya fırında yanmayan mutfak ipliği ile dikebilir ya da sonradan çıkartmak şartıyla zımbalayabilirsiniz. Ayrı bir ufak tencerede ördek suyu yapmak için ördeğin ayıklanmış parçalarını ve boyun kısmını biraz havuç, kereviz sapı, kekik, tuz ve karabiber ile su eşliğinde kaynatın. Kaynama aşaması bittiğinde arzuya göre yarım bardak sek beyaz şarap ve yarım portakalın suyunu ekleyip ateşin altını azaltın ve pişirmeye devam edin. Geri kalan soğanları, doğranmış kereviz sapını ve havucu büyükçe bir fırın kabının içini azıcık zeytinyağladıktan sonra serpiştirin. Baharatlı ördeği bunların üzerine yerleştirip 30 dakikalığına önceden 200 derece ısıtılmış fırında pişirin. Yarım saat sonra fırının kapağını aralayın ve ördek, şarap ve portakal suyu karışımımı ördeğin üzerine dökün. İkinci pişirme aşamasında fırının ısısını düşürmeyi ihmal etmeyin. Ördeğiniz yaklaşık 1 saat 15 dakika boyunca pişerken tek yapmanız gereken 15 dakikada bir fırını açıp, ördeğin altında eriyen yağlarla karışan suyu kaşıklayıp göğsünden aşağı tekrar dökmek. Yarım kase kadar toz şekeri bir kapta, düşük ateşte karamelize oluncaya kadar yavaş yavaş eritin. Yarım kase portakal suyunu, 3 kaşık beyaz şarap sirkesini ve tuzu, erimiş, karamelize şekerine ekleyin ve altını kısıp karıştırın. Böylece karamel çözülmeye başlayacak. Portakal suyu ve sirkeyi şekere karıştırdığınız ilk anda çözülmeyecektir, panik olmayın. Fırındaki ördeğin derisinin güzelce kızarması için fırının sadece üst kısmını 3-4 dakika çalıştırın ve ördeğinizin alacağı muazzam renge bakın. Artık fırında portakallı Pekin ördeğinizi süslemeye başlayabilirsiniz. Ördeğiniz için hazırladığınız sosu üzerine yedirmeye başlayın. Ördek bu sırada parlamaya başlayacak. Üzerine biraz portakal kabuğu rendeleyin. Artık portakallı ördeğiniz servise hazır!

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