'Pehlivan', Tarım ve Teknoloji Fuarı'nda 'en güzel koç' seçildi
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'Pehlivan', Tarım ve Teknoloji Fuarı'nda 'en güzel koç' seçildi

'Pehlivan', Tarım ve Teknoloji Fuarı'nda 'en güzel koç' seçildi
Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ Tarım ve Teknoloji Fuarı'nda yapılan yarışmada, 'Pehlivan' isimli koç 'en güzel koç' seçildi.

TEKİRDAĞ Tarım ve Teknoloji Fuarı'nda yapılan yarışmada, 'Pehlivan' isimli koç 'en güzel koç' seçildi.

Tarım ve Teknoloji Fuarı'nda, Tekirdağ Koyun ve Keçici Yetiştiricileri Birliği tarafından 'Koç Güzellik Yarışması' düzenlendi. Yarışmada birbirinden bakımlı 10 koç çeşitli özelliklerde değerlendirmeye alındı. Jüri üyeleri, koçları ayak, omuz, yapı itibarıyla değerlendirdi, fuara katılanlar ise yarışmayı ilgiyle izledi. Jürinin değerlendirmesi sonucunda Ahmet Heycan'a ait 'Pehlivan' isimli koç birinci olurken, Okan Yavuz'un koçu ikinci, Nedim Yılmaz'ın koçu ise üçüncülük derecesini elde etti. Yarışmanın birincisi Pehlivan adlı koçun sahibi Heycan, 2 bin 500 lira ve 5 çuval yem, ikinci koçun sahibi bin 500 ve üçüncü koçun sahibi de 500 lira ödül kazandı.

'TEKİRDAĞ'DA DAMIZLIK YETİŞTİRMEK VE SATMAK İSTİYORUZ'

Tekirdağ Koyun ve Keçici Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca, bu yıl koç güzellik yarışmasının 6'ncısını düzenlediklerini söyleyerek, "Çok değerli yetiştiricilerimiz koçlarını buraya getirip yarışmaya aldılar. Bizim gönlümüzde hepsi birinci. Buradaki amaç, Tekirdağ'ımızdaki damızlıklarımızı yetiştirmek. Diğer bölgelere koç dişi satımını yapmak. Tabi biz şart olarak, Merinos koçları artı bir ile dört yaş arası koçları yarışmaya alıyoruz. 10 tane yarışmacı koçumuz var" dedi.


'Pehlivan', Tarım ve Teknoloji Fuarı'nda 'en güzel koç' seçildi
'Pehlivan', Tarım ve Teknoloji Fuarı'nda 'en güzel koç' seçildi
'Pehlivan', Tarım ve Teknoloji Fuarı'nda 'en güzel koç' seçildi
'Pehlivan', Tarım ve Teknoloji Fuarı'nda 'en güzel koç' seçildi
'Pehlivan', Tarım ve Teknoloji Fuarı'nda 'en güzel koç' seçildi
'Pehlivan', Tarım ve Teknoloji Fuarı'nda 'en güzel koç' seçildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın

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