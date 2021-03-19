Pehlivan'dan MYK açıklaması

Partisinin ilk kez Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliğine seçilen MHP eski Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, açıklama yaparak partililerine teşekkür etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 13. Olağan Büyük Kurultayı yoğun bir katılım ile Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut Genel Başkan Devlet Bahçeli güven tazelerken MYK seçimlerinde de Aydın'dan 2 isim yer aldı. Genel Başkan Bahçeli'nin takdiriyle Aydın'dan Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu ile eski Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan da MYK üyeliğine seçildi. Aydın'da MHP'liler, Depboylu ile birlikte Pehlivan'ın da MYK üyeliğine seçilmesini sevinç ile karşıladı.

MYK'da ilk kez görev yapacak olan Pehlivan, yaptığı açıklama ile teşekkür ederek "Partimizin 13. Olağan Kurultay'ını büyük bir coşku ile gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Milliyetçi-Ülkücü Hareketin Bilge Lideri Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendinin tensipleri ile MYK üyesi olarak görev almanın onur, gurur ve mutluluğunu yaşamaktayım. Desteklerini esirgemeyen tüm dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım. Kongremizin vatanımıza, milletimize ve Milliyetçi-Ülkücü harekete hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı