Pegasus yönetim kurulu başkanı ali sabancı kazada yaralananları ziyaret etti
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Pegasus yönetim kurulu başkanı ali sabancı kazada yaralananları ziyaret etti

Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

07.02.2020 20:57 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:58
Pegasus yönetim kurulu başkanı ali sabancı kazada yaralananları ziyaret etti

Yönetim Kurulu Başkanı , Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Sabancı, hastanede çıkışında herhangi bir açıklama yapmazken, gerekli açıklamaların Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane tarafından yapıldığını ifade etti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Pegasus yönetim kurulu başkanı ali sabancı kazada yaralananları ziyaret etti
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