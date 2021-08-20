PCR testi sonucu kaç günde çıkar? PCR sonuçları kaç dakikada, kaç saatte çıkıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu. Koronavirüs salgını sürecine ilişkin yeni kararları açıklayan Erdoğan, şehirler arası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi isteneceğini söyledi. Bunun ardından vatandaşlar PCR test sonucu kaç günde çıkar? PCR sonuçları kaç dakikada çıkıyor merak etti. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı yaptırmayanlardan bundan sonra uçaklara biniş, şehirlerarası yolculuk, konserler ve sinema salonlarında zorunlu PCR testi isteneceğini belirtti. Peki, PCR test sonucu kaç dakikada çıkıyor? PCR testler kaç güne çıkar? PCR test sonucu ne zaman çıkar? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

PCR TESTİ NEDİR?

PCR (Polymerase Chain Reaction), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isim olarak tanımlanmaktadır. PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir ve koronavirüste de virüse ait RNA'yı göstermektedir. Yani PCR test koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek için yapılan bir testtir. Farklı hastalıklar için de kullanılan PCR, vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit edebilmektedir. PCR testine moleküler tanı testi de denebilmektedir. Test, vücutta virüsün varlığını, ayrıca vücudun enfeksiyona yanıt olarak ürettiği antikorları belirleyebilmektedir.

ÜCRETSİZ PCR TESTİ NERELERDE YAPILIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılacağını açıkladı. PCR testi Devlet Hastanelerinde ve Üniversite Hastanelerinde ücretsiz şekilde yapılabilecektir.

PCR TEST SONUCU KAÇ GÜNDE, KAÇ DAKİKADA ÇIKAR?

PCR testlerinde iki tür uygulama vardır. Bunlar gerçek zamanlı PCR yani real time PCR ve hızlı sonuç veren PCR'dir. Gerçek zamanlı PCR sonucu 1-3 saat içinde çıkarken, hızlı sonuçlu olanlarda 15 dakikadan 1,5 saate kadar sürede sonuç alınabilir.

Buna ek olarak Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan korona virüs testinin sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.

E-NABIZ COVİD-19 (PCR) TEST SONUCUNA NASIL BAKILIR?

PCR (Covid 19) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.