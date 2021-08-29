Bülent Ersoy'un ekibi sahte PCR testi nedeniyle KKTC'de hakim karşısına çıktı

Bülent Ersoy, Yavru Vatan'da vereceği konser öncesi büyük şok yaşadı. Diva'nın orkestra ekibinin PCR testi sahte çıktı. PCR testleri sahte çıkan Ersoy'un orkestra ekibi mahkemeye çıktı.

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un dün akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir otelde vereceği konser öncesi Ercan Havalimanı'na inen ekibi, PCR testlerinin sahte olmasının anlaşılması üzerine gözaltına alındı.

10 BİN TL NAKİT TEMİNAT YATIRACAKLAR

Sözcü'nün haberine göre, ekip bugün mahkemede hakim karşısına çıktı. Mahkeme, ekibin 10 bin TL nakit teminat yatırmalarına karar verdi. Sahte PCR testlerini hazırladığı gerekçesiyle tutuklanan İskele Belediyesi Sağlık Şubesinde görevli ve PCR testlerinden sorumlu olduğu öğrenilen bir kişi ise 3 gün tutuklu kalacak.

"BİZE SAHTE EVRAK DÜZENLEDİLER"

Orkestra ekibinden bir kişi yaptığı açıklamada, "İlk defa Kıbrıs'ta sahneye çıkmıyoruz. Bize sahte evrak düzenlediler. İki tane aşı yetiyor dediler. Bizim gönderdiğimiz belgeyi verin geçeceksiniz dediler. Ama bize sahte evrak göndermişler. Sahte evrak yüzünden şu anda mahkeme mahkeme dolaşıyoruz" dedi.

POLİS EŞLİĞİNDE KONSERE KATILDIRLAR

Gözaltına alınan ekibin PCR testleri yapıldıktan sonra konsere gelenlerin mağdur olmaması amacıyla polis eşliğinde konsere katıldıkları öğrenildi. Ekibin konserin ardından yeniden karakola getirilip mahkemeye çıkarıldığı öğrenildi.