Bülent Ersoy'un ekibi sahte PCR testi nedeniyle KKTC'de hakim karşısına çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bülent Ersoy'un ekibi sahte PCR testi nedeniyle KKTC'de hakim karşısına çıktı

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Bülent Ersoy, Yavru Vatan'da vereceği konser öncesi büyük şok yaşadı. Diva'nın orkestra ekibinin PCR testi sahte çıktı. PCR testleri sahte çıkan Ersoy'un orkestra ekibi mahkemeye çıktı.

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un dün akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir otelde vereceği konser öncesi Ercan Havalimanı'na inen ekibi, PCR testlerinin sahte olmasının anlaşılması üzerine gözaltına alındı.

10 BİN TL NAKİT TEMİNAT YATIRACAKLAR

Sözcü'nün haberine göre, ekip bugün mahkemede hakim karşısına çıktı. Mahkeme, ekibin 10 bin TL nakit teminat yatırmalarına karar verdi. Sahte PCR testlerini hazırladığı gerekçesiyle tutuklanan İskele Belediyesi Sağlık Şubesinde görevli ve PCR testlerinden sorumlu olduğu öğrenilen bir kişi ise 3 gün tutuklu kalacak.

PCR testi sahte çıkan Bülent Ersoy'un orkestra ekibi, Yavru Vatan'da hakim karşısına çıktı

"BİZE SAHTE EVRAK DÜZENLEDİLER"

Orkestra ekibinden bir kişi yaptığı açıklamada, "İlk defa Kıbrıs'ta sahneye çıkmıyoruz. Bize sahte evrak düzenlediler. İki tane aşı yetiyor dediler. Bizim gönderdiğimiz belgeyi verin geçeceksiniz dediler. Ama bize sahte evrak göndermişler. Sahte evrak yüzünden şu anda mahkeme mahkeme dolaşıyoruz" dedi.

PCR testi sahte çıkan Bülent Ersoy'un orkestra ekibi, Yavru Vatan'da hakim karşısına çıktı

POLİS EŞLİĞİNDE KONSERE KATILDIRLAR

Gözaltına alınan ekibin PCR testleri yapıldıktan sonra konsere gelenlerin mağdur olmaması amacıyla polis eşliğinde konsere katıldıkları öğrenildi. Ekibin konserin ardından yeniden karakola getirilip mahkemeye çıkarıldığı öğrenildi.

PCR testi sahte çıkan Bülent Ersoy'un orkestra ekibi, Yavru Vatan'da hakim karşısına çıktı
Bülent Ersoy'un ekibi sahte PCR testi nedeniyle KKTC'de hakim karşısına çıktı
Magazin editörü - Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Emine Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Deniz Demet Akalın Mesut Akusta Burcu Biricik
Spor Cristiano Ozan Tufan Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bülent Ersoy'un ekibi sahte PCR testi nedeniyle KKTC'de hakim karşısına çıktı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 17:01:53. #1.15#

title